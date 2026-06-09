Wielkie zwycięstwo Sereny Williams! Powrót stał się faktem

Tenis

Serena Williams zwycięstwem rozpoczęła swój powrót. 23-krotna mistrzyni wielkoszlemowa, w parze z Victorią Mboko, awansowała do ćwierćfinału deblowego turnieju w Londynie. Amerykańsko-kanadyjski duet wyeliminował rozstawione z "3" Amerykankę Nicole Melichar-Martinez i Nowozelandkę Erin Routliffe.

Serena Williams i Victoria Mboko rozmawiają na korcie tenisowym po wygranym secie.
fot. PAP/EPA
Victoria Mboko i Serena Williams

Wielki powrót Sereny Williams stał się faktem. Amerykanka ostatni raz w oficjalnych zmaganiach wystąpiła we wrześniu 2022 w US Open. Teraz 23-krotna mistrzyni wielkoszlemowa wróciła w deblu z Kanadyjką Victorią Mboko podczas turnieju WTA 500 w Londynie.

 

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W pierwszej rundzie przeciwniczkami 44-letniej Williams i 19-letniej Mboko były rozstawione z numerem 3. Amerykanka Nicole Melichar-Martinez i Nowozelandka Erin Routliffe.

 

Spotkanie znakomicie otworzyły Williams i Mboko, które wyszły na prowadzenie 3:0 z przełamaniem. Rywalki zdołały jednak odrobić stratę, a premierowa partia rozstrzygnęła się w tie-breaku. W nim zdecydowanie lepsze, bo do dwóch, były Williams i Mboko.

 

Druga odsłona została zdominowana przez amerykańsko-kanadyjski duet. Williams i Mboko przełamały najpierw na 2:1, a później na 5:2, zwyciężając ostatecznie 6:2 i meldując się w ćwierćfinale turnieju w Londynie.

 

Serena Williams/Victoria Mboko - Nicole Melichar-Martinez/Erin Routliffe 7:6(2),

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