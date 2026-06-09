Wrona, Gruszka i inni przewidują. Kto będzie atakującym reprezentacji Polski? Czy Grbić zaskoczy?

1. Szczurowska wjeżdża z buta do VNL. Takiego debiutu chyba się nikt nie spodziewał, może poza samą Szczurowską. Jest moc, jest energia, jest zadziorność. Jeszcze będzie falowanie, ale ta dziewczyna ma w sobie coś, na co się przychodzi na mecze. Potrzeba tylko uregulowania poziomu i powiększania wachlarza zagrań w ataku, ale już jest dobrze.

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2. Pierwsza porażka Włoszek od... bardzo, bardzo dawna, ale nikt z tego we Włoszech dramatu nie robi, bo ten zespół pewnie znowu w decydujących meczach będzie nie do pokonania.

3. Gest Kozakiewicza Ze Roberto w kierunku trenera Bułgarek Abbondanzy. No panie trenerze...

4. Guidetti z czerwoną kartką po akcji z nowym przepisem. Rozumiem zamysł zakazu przebijania oburącz, ale nikt się pewnie nie spodziewał, że będziemy mieć z tym kłopot nie w trzecim, tylko w drugim odbiciu. Uważam, że FIVB musi to szybko skorygować, bo ten przepis nie pomaga, tylko wszystkich wkurza - bo jest zwyczajnie zły i nie do obrony.

5. Pełne hale i rekordy frekwencji. Z przyjemnością się patrzy na ponad 17 tysięcy widzów na hali i rekordy oglądalności w Brazylii na klasyku z Włoszkami.

6. 40 punktów belgijskiej atakującej Martin w meczu z Tajlandią.

***

Teraz pora na facetów. Skoro tydzień temu zapytałem nasze wróżki i wróżbitów, jak widzą przyszłość w szklanej kuli żeńską VNL, to nasi eksperci od panów też chcieli spróbować

1. Czy Firlej zagrozi Komendzie i da Grbiciowi do myślenia?

Tomasz Swędrowski

Już przed sezonem Grbić ogłosił, że Komenda będzie pierwszym. Ale myślę, że będą się wzajemnie bardzo dobrze uzupełniać.

Marcin Lepa

Myślę, ze Grbić już postawił na Komendę.

Marek Magiera

Myślę, że w hierarchii rozgrywających Komenda będzie numerem jeden do końca sezonu. Firlej natomiast nabije sobie dużo punktów u Grbicia grając w parze z Gomułką.

Adrian Brzozowski

Raczej nie. Podstawowym rozgrywającym przez cały sezon kadrowy będzie Komenda.

Piotr Gruszka

Nie. Grbić jest konsekwentny.

Andrzej Wrona

Myślę, że to nie jest kwestia “zagrożenia”. Komenda jest jedynką Grbicia i jeśli obaj będą zdrowi, to Firlej będzie rezerwowym. Chyba, że Gomułka będzie numerem jeden i będzie mu lepiej szło z piłek od Firleja, bo trenowali ze sobą rok. To wtedy „zagrozi”.

2. Kto zostanie pierwszym atakującym i jaka będzie hierarchia na ataku na koniec VNL?

Tomasz Swędrowski

Gdyby był zdrowy, byłby nim Sasak. Będzie walka na tej pozycji. Jeśli okaże się, że Sasak nie może to: 1. Bołądź 2. Gomułka.

Marcin Lepa

Myślę, ze droga jest otwarta dla trojki Bołądź, Sasak i Gomułka. Zdrowie i mecze zadecydują. Stawiam na Bołądzia w hierarchii Grbicia.

Marek Magiera

Nie wiemy, jak będzie ze zdrowiem Sasaka, który jest nominalnym numerem jeden. Pod jego nieobecność Bołądź, Gomułka, Nasewicz.

Adrian Brzozowski

Bołądź. Na koniec? Bołądź i Gomułka.

Piotr Gruszka

Boładź, Sasak.

Andrzej Wrona

Wszystko zależy od zdrowia, ale zakładając, że wszyscy są zdrowi, to kolejność widzę tak: Sasak, Bołądż, Gomułka, Nasewicz.

3. Jaki zespół i jaki zawodnik zostaną rewelacją VNL?

Tomasz Swędrowski

Basile Dermaux, Belgia.

Marcin Lepa

Bułgaria, jeśli można wicemistrza świata uznać za rewelację. Zawodnik - za wcześnie, bo nie mam pojęcia, jakimi będą rozpoczynać składami.

Marek Magiera

Ukraina (jeśli będzie grać z Płotnickim) może sporo namieszać w tym roku. Stawiam na któregoś z młodych Francuzów.

Adrian Brzozowski

Kanada lub Serbia. Rewelacja? Może Veljko Masulović.

Piotr Gruszka

Francja i Henno.

Andrzej Wrona

⁠Pytanie, czy sensacją może być na przykład Bułgaria, która jest wicemistrzem świata. A jak nie oni, to Kuba.

4. Jaki zespół zostanie rozczarowaniem?

Tomasz Swędrowski

Turcja.

Marcin Lepa

Kuba.

Marek Magiera

Iran.

Adrian Brzozowski

Słowenia i Iran.

Piotr Gruszka

Turcja.

Andrzej Wrona

Brazylia.

5. Podaj osiem zespołów, które zagrają w turnieju finałowym VNL i pierwszą trójkę.

Tomasz Swędrowski

Polska, USA, Brazylia, Francja, Bułgaria, Japonia, Słowenia, Chiny.

Marcin Lepa

Francja, Bułgaria, Polska, Włochy, Brazylia, Japonia, Ukraina. W trójce Francja, Włochy, Bułgaria.

Marek Magiera

Chiny, Polska, Brazylia, Włochy, USA, Bułgaria, Japonia, Ukraina – Polska, Włochy, Brazylia.

Adrian Brzozowski

Polska, Włochy, Francja. Dalej kolejność przypadkowa: Bułgaria, Serbia, USA, Japonia, Brazylia, Argentyna, Kanada.

Piotr Gruszka

Polska, Francja, USA, Japonia, Bułgaria, Chiny, Brazylia Pierwsza trójka: Włochy, Francja, Polska.

Andrzej Wrona

Polska, Kuba, Bułgaria, Włochy, Francja, Belgia, USA, Chiny.

6. Czy w przypadku problemów zdrowotnych na ataku zagramy mecz na trzech przyjmujących?

Tomasz Swędrowski

Myślę, że Grbić za bardzo nie pali się do tego pomysłu.

Marcin Lepa

Nie

Marek Magiera

Myślę, że nie zagramy na trzech przyjmujących.

Adrian Brzozowski

Nie.

Piotr Gruszka

Nie.

Andrzej Wrona

Tak.

7. Podczas tegorocznej Ligi Narodów będę obserwować..., ponieważ…

Tomasz Swędrowski

Bułgarię. Ciekawi mnie bardzo, czy potwierdzą wszystko to, co widzieliśmy na MŚ.

Marcin Lepa

Gomułke. Jestem ciekawy, czy zagrozi Bołądziowi i może namieszać Grbiciowi.

Marek Magiera

Będę obserwował głównie pracę sędziów i ich interpretację „przedłużonych” zagrań na siatce.

Adrian Brzozowski

Bułgarię, żeby zobaczyć, czy dobra forma z poprzedniego sezonu zostanie utrzymana, a może będą grać jeszcze lepiej. I Kanadę, do której wrócili między innymi Maar i Demyanenko.

Piotr Gruszka

Nasewicza i Zycha.

Andrzej Wrona

Polaków debiutujących w kadrze, bo najbardziej interesuje mnie nasza kadra.

8. Kto zostanie szóstkowym środkowym obok Kochanowskiego i jacy środkowi zagrają w turnieju finałowym?

Tomasz Swędrowski

Obok Kochanowskiego - Lemański. Dalej Jakubiszak, Majchrzak.

Marcin Lepa

Lemański. Zagra jeszcze Jakubiszak. Pojedziemy z trojką.

Marek Magiera

Jakubiszak wsparciem Kochanowskiego. Pojedzie jeszcze Lemański i Poręba.

Adrian Brzozowski

Bartek Lemański. W turnieju finałowym zagrają Kochanowski, Lemański, Jakubiszak. I może Majchrzak.

Piotr Gruszka

Jakubiszak zagra z Kochanowskim. Pojadą Lemański i Nowak.

Andrzej Wrona

Lemański, Majchrzak.

9. Czy nowe przepisy zmiany ustawienia drużyny przyjmującej pozwolą na schowanie przez Belgów Reggersa w przyjęciu, czy jednak wciąż nie będzie się dało grać na dwóch atakujących?

Tomasz Swędrowski

Po pierwsze, to Reggersa nie trzeba za bardzo chować, bo to przecież był nominalny przyjmujący i robi to nieźle. Ale jeśli byłaby taka potrzeba, to uda się to zrobić.

Marcin Lepa

Myślę, że będą takie próby.

Marek Magiera

Nie wiem.

Adrian Brzozowski

Będą próbować. Pytanie, jak długo…

Piotr Gruszka

Na pewno spróbują.

Andrzej Wrona

Myślę, że nie na tyle, żeby było to przewaga.

10. Kto spadnie z Ligi Narodów?

Tomasz Swędrowski

Turcja.

Marcin Lepa

Serbia.

Marek Magiera

Iran.

Adrian Brzozowski

Chiny.

Piotr Gruszka

Kanada lub Turcja.

Andrzej Wrona

Ukraina.

***

Pięknie nam to wróżbici z czarodziejskiej kuli wyczytali. Dla jednych Ukraina będzie rewelacją, a dla innych - spadną z VNL. Lemański powinien grać w szóstce, Komenda nie do ruszenia, a na ataku zdrowie Sasaka najistotniejsze. Teraz pora na granie!

Wrócimy do tych przepowiedni na koniec Ligi Narodów i zobaczymy, kto był najlepszy.