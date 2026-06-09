Triumfatorka 23 turniejów wielkoszlemowych w singlu Serena Williams wznawia karierę po blisko czteroletniej przerwie. 44-latka otrzymała od organizatorów "dziką kartę" i zawalczy w turnieju deblowym.

Jej powrót na kort oznacza połączenie sił z wschodzącą gwiazdą Mboko, która urodziła się w 2006 roku - siedem lat po tym, jak Williams zdobyła swój pierwszy tytuł wielkoszlemowy w singlu na US Open.

Ostatni występ Sereny Williams, jak do tej pory, miał miejsce podczas US Open w 2022 roku.

Rywalkami Amerykanki i Kanadyjki będą Nicole Melichar-Martinez oraz Erin Routliffe. Obie zawodniczki również należy zaliczyć to bardzo doświadczonych tenisistek.

Relacja live i wynik na żywo meczu Williams/Mboko - Melichar-Martinez/Routliffe na Polsatsport.pl.

KP, PAP, Polsat Sport