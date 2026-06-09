Za nami konferencja Sport for Brands. "To świetne miejsce"
Konferencji Sport for Brands, coroczne spotkanie organizowane przez Stowarzyszenie Sport Biznes Polska, od lat wyznacza tempo dyskusji o roli sportu w strategiach komunikacyjnych i biznesowych polskich marek. - To wartościowe i budujące, że możemy spotkać się w takim miejscu i prowadzić dialog - powiedział Leszek Blanik, prezes Polskiego Związku Gimnastycznego.
We wtorek (9 czerwca) w Sopocie odbyła się VI edycja konferencji Sport for Brands, corocznego spotkania organizowanego przez Stowarzyszenie Sport Biznes Polska, które od lat wyznacza tempo dyskusji o roli sportu w strategiach komunikacyjnych i biznesowych polskich marek.
- To wartościowe i budujące, że możemy spotkać się w takim miejscu i prowadzić dialog - zwrócił uwagę Leszek Blanik, prezes Polskiego Związku Gimnastycznego.
Mistrz olimpijski z Pekinu przyznał również, że takie inicjatywa, jak konferencja Sport for Brands, pozwalają popatrzeć na wszystko z innej perspektywy.
- Jest to świetne miejsce, w którym rzeczywiście można nawzajem się uświadamiać. Jako przedstawiciele związków i sportów olimpijskich możemy tutaj spojrzeć na wszystko np. z punktu widzenia sponsorów - ocenił.
Blanik zauważył też, że sukces nie jest wszystkim w promowaniu sportu.
- Sukces jest szalenie istotny, bo on buduje społeczeństwo, lecz ważne jest też upowszechnianie sportu - powiedział.
Cała rozmowa z Leszkiem Blanikiem w załączonym materiale wideo: