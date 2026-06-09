Za nami konferencja Sport for Brands. "To świetne miejsce"

We wtorek (9 czerwca) w Sopocie odbyła się VI edycja konferencji Sport for Brands, corocznego spotkania organizowanego przez Stowarzyszenie Sport Biznes Polska, które od lat wyznacza tempo dyskusji o roli sportu w strategiach komunikacyjnych i biznesowych polskich marek.

- To wartościowe i budujące, że możemy spotkać się w takim miejscu i prowadzić dialog - zwrócił uwagę Leszek Blanik, prezes Polskiego Związku Gimnastycznego.

Mistrz olimpijski z Pekinu przyznał również, że takie inicjatywa, jak konferencja Sport for Brands, pozwalają popatrzeć na wszystko z innej perspektywy.

- Jest to świetne miejsce, w którym rzeczywiście można nawzajem się uświadamiać. Jako przedstawiciele związków i sportów olimpijskich możemy tutaj spojrzeć na wszystko np. z punktu widzenia sponsorów - ocenił.

Blanik zauważył też, że sukces nie jest wszystkim w promowaniu sportu.

- Sukces jest szalenie istotny, bo on buduje społeczeństwo, lecz ważne jest też upowszechnianie sportu - powiedział.

Cała rozmowa z Leszkiem Blanikiem w załączonym materiale wideo:

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