Za nami konferencja Sport for Brands. "To świetne miejsce"

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Konferencji Sport for Brands, coroczne spotkanie organizowane przez Stowarzyszenie Sport Biznes Polska, od lat wyznacza tempo dyskusji o roli sportu w strategiach komunikacyjnych i biznesowych polskich marek. - To wartościowe i budujące, że możemy spotkać się w takim miejscu i prowadzić dialog - powiedział Leszek Blanik, prezes Polskiego Związku Gimnastycznego.

Mężczyzna w okularach z mikrofonem, przemawiający podczas konferencji.
fot. Polsat Sport
Leszek Blanik, prezes Polskiego Związku Gimnastycznego

We wtorek (9 czerwca) w Sopocie odbyła się VI edycja konferencji Sport for Brands, corocznego spotkania organizowanego przez Stowarzyszenie Sport Biznes Polska, które od lat wyznacza tempo dyskusji o roli sportu w strategiach komunikacyjnych i biznesowych polskich marek.

 

- To wartościowe i budujące, że możemy spotkać się w takim miejscu i prowadzić dialog - zwrócił uwagę Leszek Blanik, prezes Polskiego Związku Gimnastycznego.

 

Mistrz olimpijski z Pekinu przyznał również, że takie inicjatywa, jak konferencja Sport for Brands, pozwalają popatrzeć na wszystko z innej perspektywy.

 

- Jest to świetne miejsce, w którym rzeczywiście można nawzajem się uświadamiać. Jako przedstawiciele związków i sportów olimpijskich możemy tutaj spojrzeć na wszystko np. z punktu widzenia sponsorów - ocenił.

 

Blanik zauważył też, że sukces nie jest wszystkim w promowaniu sportu.

 

- Sukces jest szalenie istotny, bo on buduje społeczeństwo, lecz ważne jest też upowszechnianie sportu - powiedział.

 

Cała rozmowa z Leszkiem Blanikiem w załączonym materiale wideo:

 

Polsat Sport
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