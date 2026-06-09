Za nami ostatni mecz reprezentacji Polski. Oto tabela

We wtorek Polki przegrały z Holenderkami 1:3. W grupie 2 najlepsza okazała się Francja, która w innym wtorkowym meczu pokonała w Grenoble Irlandię 1:0.

Te rozgrywki były jednocześnie eliminacjami mistrzostw świata. Bezpośredni awans na przyszłoroczny mundial w Brazylii wywalczyły cztery drużyny z Europy, które zajęły pierwsze miejsca w swoich grupach w dywizji A. Poza Francją są to Niemcy, Dania i Hiszpania.

Pozostałe zespoły, w tym Polska, wystąpią jesienią w dwustopniowych barażach. Ich losowanie odbędzie się 24 czerwca.

PAP