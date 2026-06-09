Za nami ostatni mecz reprezentacji Polski. Oto tabela

Piłka nożna

Za nami ostatni mecz dywizji A rozgrywek Ligi Narodów, które były jednocześnie eliminacjami mistrzostw świata 2027. Biało-Czerwone zanotowały w grupie 2 remis oraz pięć porażek i spadły do dywizji B. Oto tabela "polskiej" grupy.

Trzy zawodniczki w białych strojach piłkarskich z czerwonymi spodenkami i jedna sędzia w czarnym stroju stoją na boisku piłkarskim. W tle widać trybuny z kibicami.
fot. Cyfrasport

We wtorek Polki przegrały z Holenderkami 1:3. W grupie 2 najlepsza okazała się Francja, która w innym wtorkowym meczu pokonała w Grenoble Irlandię 1:0.

 

Te rozgrywki były jednocześnie eliminacjami mistrzostw świata. Bezpośredni awans na przyszłoroczny mundial w Brazylii wywalczyły cztery drużyny z Europy, które zajęły pierwsze miejsca w swoich grupach w dywizji A. Poza Francją są to Niemcy, Dania i Hiszpania.

 

Pozostałe zespoły, w tym Polska, wystąpią jesienią w dwustopniowych barażach. Ich losowanie odbędzie się 24 czerwca.

 

Polska zajęła ostatnie miejsce w grupie 2 eliminacji mistrzostw świata
PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
INNEPIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Grecja - Włochy. Skrót meczu
Zobacz także

Finaliści MŚ 2026 grali towarzysko. Remis Norwegii, zwycięstwo Chorwacji

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 