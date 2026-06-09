Zacięty bój o brązowy medal ORLEN Basket Ligi! Wynik rozstrzygnął się w końcówce

To przyjezdni lepiej zaczęli to spotkanie - m. in. dzięki Rivaldo Soaresowi i Ody'emu Oguamie mieli pięć punktów przewagi. Einaras Tubutis wraz z Lukiem Barrettem dość szybko dawali jednak prowadzenie Gdynianom. Po późniejszych zagraniach Amerykanina różnica wzrosła do sześciu punktów. Po 10 minutach było 22:16. W drugiej kwarcie gospodarze uciekali na 11 punktów dzięki trójce Jakuba Garbacza. Teraz to ekipa z Warszawy miała spore problemy z konstruowaniem akcji ofensywnych. Z kolei po kolejnej akcji Barretta AMW Arka miała aż 14 punktów przewagi. Ostatecznie pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 47:35.

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Po przerwie zespół trenera Marco Legovicha wziął się za odrabianie strat. Bardzo dobrze radzili sobie przede wszystkim Łukasz Frąckiewicz i Ben Vander Plas. Po kolejnych zagraniach Landriusa Hortona zbliżył się nawet na pięć punktów. Darnell Edge zbliżał tę ekipę na zaledwie punkt! Michael Okauru wraz z Jakubem Garbaczem sprawili jednak, że po 30 minutach było 69:61. W czwartej kwarcie drużyna trenera Mantasa Cesnauskisa starała się utrzymywać jak najwyższą przewagę, co było kluczowe w kontekście meczu rewanżowego. Horton i Edge z kolei mieli za zadanie poprawiać sytuację swojego zespołu. Po kolejnej kontrze tego pierwszego zbliżyli się na cztery punkty, a trójkę dokładał za moment Edge! Ostatecznie AMW Arka zwyciężyła jednak 89:84.

Po 18 punktów dla gospodarzy rzucili Michael Okauru oraz Luke Barrett. W ekipie gości wyróżniał się Landrius Horton z 21 punktami i 7 asystami.

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AMW Arka Gdynia – Dziki Warszawa 89:84 (22:16, 25:19, 22:26, 20:23).

AMW Arka Gdynia: Luke Barrett 18, Mike Okauru 18, Jakub Garbacz 15, Jarosław Zyskowski 11, Kamil Łączyński 11, Einaras Tubutis 10, Kresimir Ljubicić 4, Adam Hrycaniuk 2, Filip Kowalczyk 0, Milan Barbitch 0.

Dziki Warszawa: Landrius Horton 21, Darnell Edge 19, Bennett Vander Plas 11, Ody Oguama 10, Rivaldo Soares 7, Grzegorz Kamiński 6, Tahlik Chavez 5, Łukasz Frąckiewicz 5, Krzysztof Kempa 0, Michał Aleksandrowicz 0.

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