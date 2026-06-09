Znamy skład reprezentacji Polski na mecze el. MŚ

Brakuje obecnego w okienku lutowo-marcowym w meczach z Łotwą innego naturalizowanego Amerykanina Jordana Loyda (Anadolu Efes Stambuł), który debiutował w biało-czerwonych barwach na Eurobaskecie 2025, oraz Igora Milicicia juniora (nie brał jeszcze udziału w eliminacjach MŚ).

Po wygranych z Austrią 90:78 u siebie, Holandią 85:83 na wyjeździe oraz dwóch zwycięstwach nad Łotwą 84:82 (wyjazd) i 92:72 (Gdynia) Biało-Czerwoni prowadzą w tabeli grupy F i są pewni awansu do drugiej fazy walki o mundial w Katarze w 2027 r.

Zgrupowanie reprezentacji Polski rozpocznie się w Krakowie 21 czerwca. W tym dniu mogą nie być dostępni dla trenera Milicicia wszyscy kadrowicze, bowiem jest to termin ewentualnego, siódmego spotkania finałów MP. Rozpoczęły się one od sensacyjnego zwycięstwa Orlenu Zastalu Zielona Góra w Warszawie nad obrońcą tytułu Legią 77:74.

3 lipca Biało-Czerwoni zagrają z Austriakami w Wiedniu, a trzy dni później w ostatniej kolejce kwalifikacji I etapu z Holendrami w Tauron Arenie Kraków.

Harding, reprezentujący w minionym sezonie Rytas Wilno, z którym wygrał Ligę Mistrzów FIBA, zadebiutował w drużynie narodowej w listopadowych spotkaniach kwalifikacji i był najskuteczniejszym jej zawodnikiem - z Austrią uzyskał 32 pkt, a przeciw Holandii 17. Natomiast Loyd był liderem w obydwu meczach z Łotwą rozegranych na przełomie lutego i marca - rzucił 37 (wyjazd) i 21 (dom) pkt.

Biało-Czerwoni walczą o trzeci w historii występ w mundialu. W 1967 r. zajęli piątą lokatę w Urugwaju, a w 2019 r. w Chinach uplasowali się na ósmym miejscu.

Drużyny europejskie - 32 uczestników (w tym ośmiu z prekwalifikacji) rywalizują w ośmiu czterozespołowych grupach o 12 miejsc. Walka o MŚ w Katarze (27 sierpnia - 12 września 2027) jest dwuetapowa. Pierwsza faza trwa od listopada i zakończy się w lipcu.

Awans do drugiego etapu wywalczą po trzy najlepsze zespoły, które stworzą nowe cztery grupy, krzyżując się z rywalami według klucza: A i B (gr. I), C i D (gr. J), E i F (gr. K), G i H (gr. L). Rywalami Biało-Czerwonych w drugim etapie będą zespoły z grupy E, w której wiadomo już, że awans wywalczyli mistrzowie Europy i świata Niemcy (3-1), Chorwaci (3-1) i Izrael (2-2). Nie liczy się już najsłabszy Cypr.

W tym etapie walka, z zaliczeniem spotkań z pierwszej fazy, potrwa od sierpnia 2026 do marca 2027. Awans do MŚ wywalczą po trzy najlepsze zespoły z czterech grup z drugiego etapu.

Kadra Polski koszykarzy na mecze eliminacji mistrzostw świata 2027 z Austrią i Holandią:

obrońcy: Jerrick Harding (BC Rytas Wilno), Grzegorz Kamiński (Dziki Warszawa), Łukasz Kolenda (Rostock Seawolwes, Niemcy), Błażej Kulikowski (WKS Śląsk Wrocław), Kamil Łączyński (AWM Arka Gdynia), Michał Michalak (Anwil Włocławek), Andrzej Pluta (Legia Warszawa), Mateusz Ponitka (Bahcesekir Koleji Stambuł), Przemysław Żołnierewicz (King Szczecin)

skrzydłowi: Michał Kolenda (Legia Warszawa), Kuba Piśla (GTK Gliwice), Michał Sokołowski (Pinar Karsiyaka, Turcja), Jakub Szumert (Orlen Zastal Zielona Góra), Jakub Urbaniak (WKS Śląsk Wrocław), Jarosław Zyskowski (AMW Arka Gdynia)

środkowi: Aleksander Balcerowski (Unicaja Malaga, Hiszpania), Dominik Olejniczak (Bertram Derthona Tortona, Włochy), Szymon Zapała (Energa Trefl Sopot)

Mecze reprezentacji Polski w kwalifikacjach I etapu mistrzostw świata 2027:

3 lipca, Austria - Polska (godz. 18)

6 lipca, Polska – Holandia (godz. 18)

PAP