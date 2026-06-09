Żołnierze od lat to robią. Rucking zmienia podejście do spacerów
Spacer od lat uchodzi za jedną z najprostszych form aktywności fizycznej. Nie wymaga karnetu na siłownię, specjalistycznego sprzętu czy skomplikowanych przygotowań. Wystarczy wygodne obuwie i odrobina czasu. Coraz większą popularność zdobywa jednak jego bardziej wymagająca odmiana, znana jako rucking.
Nazwa rucking pochodzi od angielskiego słowa rucksack, oznaczającego po prostu plecak. Ćwiczenie od lat jest stałym elementem szkolenia wojskowego.
- To ćwiczenia o niskim wpływie na organizm, w dużej mierze inspirowane treningiem wojskowym. Pomyślmy, jak wojsko intensywnie trenuje wytrzymałość: sporo biegają, ale muszą też dźwigać dużo ciężkiego sprzętu, tak narodził się marsz z plecakiem - wyjaśnił Mathew Welch, lekarz sportowy z Nowego Jorku, w wywiadzie dla HuffingtonPost.
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Słowa potwierdza również Nichele Cihlar, dyrektor ds. szkoleń w firmie GoRuck.
- Rucking to po prostu chodzenie z ciężarem ciała przeniesionym na plecy, technicznie rzecz biorąc - tłumaczy. Jak podaje National Geographic, firma GoRuck odnotowała 65-procentowy wzrost sprzedaży plecaków rok do roku oraz 44-procentowy wzrost liczby wizyt na stronie w latach 2023-2024.
Więcej niż zwykły spacer
Największą zaletą ruckingu jest połączenie marszu z tzw. treningiem oporowym (sytuacja, w której mięśnie pracują przeciwko zewnętrznemu obciążeniu). Dodatkowy ciężar sprawia, że mięśnie nóg, pośladków, pleców i korpusu muszą pracować znacznie intensywniej niż podczas klasycznego spaceru.
Taki wysiłek pomoże jednocześnie budować masę mięśniową i poprawiać gęstość kości. To szczególnie ważne z wiekiem, gdy organizm stopniowo traci zarówno tkankę mięśniową, jak i kostną.
Dodatkowe obciążenie powoduje także większe zużycie energii. Oznacza to, że podczas ruckingu można spalić więcej kalorii niż podczas tradycyjnego spaceru o podobnej długości i tempie.
Jak zacząć?
Nie trzeba kupować drogiego wyposażenia ani profesjonalnych ciężarków. Bez problemu można wykorzystać zwykły plecak, który albo ma się już w domu, albo zakupi nawet w najbliższym supermarkecie.
Na początek wystarczy umieścić w nim kilka książek, czasopism lub butelkę z wodą. Osoby rozpoczynające aktywność fizyczną mogą zacząć od np. 2,5 kg obciążenia i dystansu wynoszącego ok. 1,5 km. Z czasem oczywiście ciężar i dystans można zwiększać, w zależności od własnej wytrzymałości. Ważne jest natomiast odpowiednie rozmieszczenie obciążenia. Nie powinno ono opadać zbyt nisko na plecy. W ten sposób łatwo przeciążyć kręgosłup i po prostu stracić chęć do dalszych treningów.Przejdź na Polsatsport.pl