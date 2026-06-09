Żołnierze od lat to robią. Rucking zmienia podejście do spacerów

Nazwa rucking pochodzi od angielskiego słowa rucksack, oznaczającego po prostu plecak. Ćwiczenie od lat jest stałym elementem szkolenia wojskowego.

- To ćwiczenia o niskim wpływie na organizm, w dużej mierze inspirowane treningiem wojskowym. Pomyślmy, jak wojsko intensywnie trenuje wytrzymałość: sporo biegają, ale muszą też dźwigać dużo ciężkiego sprzętu, tak narodził się marsz z plecakiem - wyjaśnił Mathew Welch, lekarz sportowy z Nowego Jorku, w wywiadzie dla HuffingtonPost.

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Słowa potwierdza również Nichele Cihlar, dyrektor ds. szkoleń w firmie GoRuck.

- Rucking to po prostu chodzenie z ciężarem ciała przeniesionym na plecy, technicznie rzecz biorąc - tłumaczy. Jak podaje National Geographic, firma GoRuck odnotowała 65-procentowy wzrost sprzedaży plecaków rok do roku oraz 44-procentowy wzrost liczby wizyt na stronie w latach 2023-2024.

Więcej niż zwykły spacer



Największą zaletą ruckingu jest połączenie marszu z tzw. treningiem oporowym (sytuacja, w której mięśnie pracują przeciwko zewnętrznemu obciążeniu). Dodatkowy ciężar sprawia, że mięśnie nóg, pośladków, pleców i korpusu muszą pracować znacznie intensywniej niż podczas klasycznego spaceru.

Taki wysiłek pomoże jednocześnie budować masę mięśniową i poprawiać gęstość kości. To szczególnie ważne z wiekiem, gdy organizm stopniowo traci zarówno tkankę mięśniową, jak i kostną.

Dodatkowe obciążenie powoduje także większe zużycie energii. Oznacza to, że podczas ruckingu można spalić więcej kalorii niż podczas tradycyjnego spaceru o podobnej długości i tempie.

Jak zacząć?



Nie trzeba kupować drogiego wyposażenia ani profesjonalnych ciężarków. Bez problemu można wykorzystać zwykły plecak, który albo ma się już w domu, albo zakupi nawet w najbliższym supermarkecie.

Na początek wystarczy umieścić w nim kilka książek, czasopism lub butelkę z wodą. Osoby rozpoczynające aktywność fizyczną mogą zacząć od np. 2,5 kg obciążenia i dystansu wynoszącego ok. 1,5 km. Z czasem oczywiście ciężar i dystans można zwiększać, w zależności od własnej wytrzymałości. Ważne jest natomiast odpowiednie rozmieszczenie obciążenia. Nie powinno ono opadać zbyt nisko na plecy. W ten sposób łatwo przeciążyć kręgosłup i po prostu stracić chęć do dalszych treningów.

Polsat Sport