6:0 i przerwany mecz! Polka nie dokończyła spotkania w turnieju WTA

Tenis

Ćwierćfinał turnieju WTA w 's-Hertogenbosch między parami Katarzyna Piter/Anna Siskova a Eri Hozumi/Fang-Hsien Wu został przerwany ze względu na opady deszczu i przeniesiony na czwartek. Stało się to przy wyniku 5:7, 6:0.

Tenisistka podczas zagrania forehandem
fot. PAP
Katarzyna Piter

Katarzyna Piter i Anna Siskova udanie zainaugurowały turniej rangi WTA 250 w 's-Hertogenbosch. Triumfowały w pierwszej rundzie nad Ukrainką Nadią Kiczenok i Japonką Makoto Ninomiyą.

 

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W ćwierćfinale rywalkami polsko-czeskiego duetu były rozstawione z "4" Eri Hozumi i Fang-Hsien Wu. Premierowa partia była wyrównana, lecz kluczowe momenty należały do Japonki i Tajwanki, które zwyciężyły 7:5.

 

Druga odsłona potyczki była spektaklem dwóch aktorek. Mowa o Piter i Siskovej. Polka i Czeszka okazały się lepsze bez straty gema, doprowadzając do wyrównania w całym starciu.

 

Na tym się jednak zakończyło. W 's-Hertogenbosch zaczęło padać, dlatego przerwano wszystkie mecze. Następnie organizatorzy podjęli decyzję o przeniesieniu ich na czwartek, w tym także spotkania Piter i Siskovej z Hozumi i Wu.

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