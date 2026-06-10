6:0 i przerwany mecz! Polka nie dokończyła spotkania w turnieju WTA

Katarzyna Piter i Anna Siskova udanie zainaugurowały turniej rangi WTA 250 w 's-Hertogenbosch. Triumfowały w pierwszej rundzie nad Ukrainką Nadią Kiczenok i Japonką Makoto Ninomiyą.

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W ćwierćfinale rywalkami polsko-czeskiego duetu były rozstawione z "4" Eri Hozumi i Fang-Hsien Wu. Premierowa partia była wyrównana, lecz kluczowe momenty należały do Japonki i Tajwanki, które zwyciężyły 7:5.

Druga odsłona potyczki była spektaklem dwóch aktorek. Mowa o Piter i Siskovej. Polka i Czeszka okazały się lepsze bez straty gema, doprowadzając do wyrównania w całym starciu.

Na tym się jednak zakończyło. W 's-Hertogenbosch zaczęło padać, dlatego przerwano wszystkie mecze. Następnie organizatorzy podjęli decyzję o przeniesieniu ich na czwartek, w tym także spotkania Piter i Siskovej z Hozumi i Wu.

Polsat Sport