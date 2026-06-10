Adam Małysz odsłonił tajemnicę! "Jesteśmy niestandardowym małżeństwem"

Michał Białoński, Polsat Sport: Jak wyglądają pana ostatnie dni na fotelu prezesa PZN?

Adam Małysz, prezes PZN, legenda światowych skoków narciarskich: W najbliższą sobotę mamy Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze. W jego pierwszej części odbędzie się sprawozdanie z przyjęciem absolutorium dla zarządu za ostatnie cztery lata. Przygotowuję protokół prezesa za minione 12 miesięcy. Nie muszę robić podsumowania całego czterolecia, bo ono było prezentowane na koniec każdego sezonu.

ZOBACZ TAKŻE: Adam Małysz zaskoczony krytyką Tajnera. "Mógł do mnie zadzwonić"

Proszę uchylić rąbka tajemnicy w sprawie pańskiego przemówienia na Walnym.

Z pewnością opowiem o rzeczach, które udało się zrealizować, ale też i o tych, których się nie udało zrobić w ciągu minionych czterech lat. Później nastąpi część wyborcza zgromadzenia, która zacznie się od przedstawienia kandydatów z kandydatem na nowego prezesa na czele. Nastąpią głosowania i to już będzie tryb wyborczy. Później będzie głosowanie nad absolutorium dla nowego zarządu i prezesa. Nowy zarząd będzie miał krótkie spotkanie zaraz po wyborach. Moja kadencja kończy się z dniem 13 czerwca. Do tego czasu zamierzam się rozliczyć ze wszystkiego, posprzątać swoje rzeczy z biura, żeby nowy-stary prezes Tajner mógł przyjść na gotowe i zacząć swoją pracę.



Zakładam, że do końca miesiąca mogą spływać dokumenty, które będą wymagały jeszcze mojego podpisu, bo nasze kadry rozliczają się często z miesięcznym opóźnieniem. Zatem podpisanie tych dokumentów, wniosków będzie należało jeszcze do mnie i na tym się skończy moja działalność w PZN-ie.

Nie zaskoczyło pana, że na stanowisko prezesa największego związku sportów zimowych w Polsce, dysponującego sporym budżetem i wielkimi sponsorami kandyduje tylko jedna osoba – Apoloniusz Tajner? Dla demokracji dobrze by wyglądało, gdyby pan Tajner miał choćby jednego kontrkandydata. Nie zaskakuje pana, że młodzi menedżerowie nie garną się do PZN-u? A przecież nie chodzi o pracę za darmo, pro publico bono.



Powiem tak: to działa w ten sposób, że kandydatów na prezesa i członków zarządu wybierają związki okręgowe i należące do nich kluby. Okręgowe związki mają swoje zarządy, swoje walne zgromadzenia, na których wybierane są władze lokalne. Oczywiście, każdy klub ma prawo wystawić swojego kandydata na prezesa PZN-u, ale zazwyczaj dzieje się to w okręgowych związkach, z których kandydaci trafiają na Walne Zgromadzenie PZN-u.

W tym roku kandydatami do zarządu PZN są: Mirosław Graf z Dolnośląskiego Związku Narciarskiego, Bogdan Pietrykowski, również z DZN, Aleksandra Pustołka ze Śląsko-Beskidzkiego ZN, Zbigniew Wuwer z ŚBZN, a także osoby, które zasiadały w obecnym zarządzie: Wojciech Gumny, Marek Pach i Rafał Kot z TZN-u oraz Jarosław Konior z ŚBZN.

Dokładnie. Wracając do jedynego kandydata na prezesa, sądzę, że kampania przedwyborcza spowodowała, że wszyscy postawili na Apoloniusza. Nikt inny nie odważył się kandydować. Być może w obawie przed porażką? Nie wiem, trudno mi znaleźć odpowiedź.

Adam Małysz: Po czterech latach najbardziej ucierpiała moja psychika

Co dalej z Adamem Małyszem? Zechce pan ochłonąć po szalonych czterech latach z przecieraniem szlaków na zawodach, w Ministerstwie Sportu, u sponsorów, czy od razu rzuci się w wir nowych wyzwań?



Nie był to łatwy okres i praktycznie nie miałem czasu dla siebie. Najbardziej ucierpiała na tym moja psychika. Od momentu, w którym ogłosiłem, że nie będę kandydował na drugą kadencję, można powiedzieć, że moja psychika zaczyna trochę odpoczywać.

Jakby nie było, ciążyła na mnie bardzo duża odpowiedzialność, która powodowała, że człowiek wielokrotnie nie mógł się odciąć od pracy, tak jak większość ludzi, którzy jadą na urlop, czy w wolnym czasie podczas weekendu mogą się całkiem wyłączyć z obowiązków służbowych. Ja byłem cały czas "pod prądem". Nawet gdy udało mi się gdzieś wyskoczyć z żoną, to musiałem być ciągle pod telefonem i podejmować zdalnie decyzje w różnych tematach, reagować bardzo szybko. To po pierwsze. Po drugie, przez te cztery lata miałem olbrzymi problem ze znalezieniem czasu na jakiekolwiek treningi fizyczne. Praca pożerała mi właściwie cały czas. Człowiek, jeśli nie siedział w biurze, to był w drodze na zawody, czy spotkania biznesowe. Gdy w końcu wracał wyczerpany do domu, czy do mieszkania, to padał na nos i nie był w stanie wykrzesać sił na jakąkolwiek aktywność fizyczną. Niejeden by powiedział: "Jak to? Były zawodowy sportowiec powinien się zmusić do treningu", ale nikt nie jest ze stali. Mnie praca zżerała całkowicie. To była kolejna rzecz, która miała wpływ na moją decyzję o odejściu ze związku i cieszę się, że może teraz będą miał więcej luzu, żebym mógł się zająć sobą.

Odbudować formę?

Dokładnie, poza tym zamierzam odpocząć psychicznie. Ale podejrzewam, że ostatecznie pozostanę w sporcie, bo to nie jest tak, że ja się totalnie obrażam, czy coś w tym stylu. Jakby nie było, cały czas żyję skokami narciarskimi. Dodatkowo powiedziałem Stefanowi Horngacherowi, Maćkowi Maciusiakowi i wszystkim pozostałym trenerom, że jak tylko będą mnie potrzebować w czymkolwiek, to jestem do ich dyspozycji. Jestem gotów pomóc nawet w najdrobniejszy sposób. Dlatego nie dokonam odcięcia się od naszych skoków.

Adam Małysz o reakcji żony Izabeli na jego odejście z PZN-u

A małżonka Izabela Małysz ucieszyła się w związku z tym, że będzie więcej Adama w domu?

Pewnie tak. To też jest tak, że z jednej strony jest OK, ale wiemy doskonale, że jesteśmy niestandardowym małżeństwem. De facto więcej czasu nie ma mnie w domu, niż w nim jestem, ale też przyzwyczailiśmy się do takiego trybu. Oczywiście, przydałoby się więcej czasu spędzanego wspólnie i mam nadzieję, że teraz to właśnie nastąpi.



Z tego co zauważyłem, pan i tak robił wszystko, by nie zaniedbywać obowiązków małżeńskich. Pani Iza towarzyszyła panu zarówno podczas igrzysk w Predazzo, jak i na zakończeniu sezonu w Planicy. Zresztą gorąco kibicowała naszym skoczkom.

Dokładnie, robiłem co mogłem. Osoby najbliższe, rodzina zawsze cierpią najbardziej na tym, gdy przez zdecydowaną większość kariery sportowca, a później dyrektora czy prezesa podróżujesz sam. Ale jak pojawiła się możliwość, żeby drugą połówkę zabrać ze sobą, to ja jak najbardziej z tego korzystałem. To było coś wyjątkowego. Poza tym dzięki temu moja żona mogła się przekonać, co ja robię i jak wykonuję swoją pracę na takich wyjazdach. Bardzo często jest to praca niedoceniana, niezauważalna, bo niby jesteś gdzieś tam z boku, ale dużo od ciebie zależy i sporo możesz pomóc.

Czy Adam Małysz wróci do rajdów samochodowych?

Wyobraża pan sobie powrót do czynnego sportu, np. w rajdach samochodowych?

Zawodowo ciężko o to będzie. Jestem półtora roku przed "pięćdziesiątką". Nie jest proste uprawiać sport zawodowy w takim wieku. Na dodatek to wymaga sporych nakładów finansowych. Poza tym, ostatni okres miałem dosyć ciężki. Dlatego zawodowe rajdy odpadają, ale hobbystycznie, turystycznie, rekreacyjnie jak najbardziej tak.