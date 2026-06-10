Ale to już było! Czas na powtórkę meczu otwarcia mundialu po... 16 latach
Czwartkowy mecz otwarcia piłkarskich mistrzostw świata po raz pierwszy będzie powtórką spotkania, które już raz zainaugurowało mundial. Pojedynek Meksyku i RPA rozpoczął turniej w 2010 roku, tylko że wtedy gospodarzem była drużyna z Afryki.
Inaugurujący mecz MŚ sprzed 16 lat odbył się również 11 czerwca w Johannesburgu. Zakończył się remisem 1:1, a bramki zdobyli Siphiwe Tsabalala dla RPA i Rafael Marquez dla Meksyku, który obecnie jest jednym z asystentów selekcjonera Javiera Aguirre, a po mundialu zostanie jego następcą.
Czwartkowy mecz, w którym Meksyk wystąpi w roli gospodarza, podejmie drużynę RPA na legendarnym stadionie Azteca, pierwszym, który uczestników MŚ będzie gościć już po raz trzeci.
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W drużynie RPA nie będzie nikogo, kto pamięta spotkanie z 2010 roku. Podczas tamtego mundialu drużyna południowoafrykańska nie zaprezentowała się najlepiej, choć była gospodarzem, a jako trenera miała zasłużonego Brazylijczyka Carlosa Alberto Parreirę. Po remisie z Meksykiem, przegrała z Urugwajem 0:3 i nic nie pomogło zwycięstwo nad Francją 2:1, gdyż nie awansowała do 1/8 finału.
Natomiast w reprezentacji Meksyku ma szanse zagrać 41-letni bramkarz Guillermo Ochoa, który 16 lat temu był rezerwowym. To szósty mundial meksykańskiego weterana i tym samym stanie się on rekordzistą pod tym względem, wspólnie z Lionelem Messim i Cristiano Ronaldo.
Cała trójka uczestniczyła już w turnieju finałowym w Niemczech w 2006 roku i potem w każdym kolejnym, choć Ochoa w 2006 i 2010 roku nie pojawił się na boisku. Meksykański bramkarz jest pamiętany przez polskich kibiców, bo obronił rzut karny Roberta Lewandowskiego podczas MŚ w 2022 roku w Katarze i mecz obu zespołów zakończył się bezbramkowym remisem.
Meksyk stanie się zresztą drużyną, która jak dotychczas najczęściej inaugurowała mistrzostwa świata - w czwartek będzie to już szósty mecz otwarcia z udziałem tej drużyny. Wcześniej jako pierwsi piłkarze z tego kraju wychodzi na boisko m.in. w premierowym mundialu 1930 roku (1:4 z Francją w Montevideo), a później w 1950, 1958 i 1970.
Tak się składa, że w tegorocznym czempionacie dojdzie do jeszcze jednej powtórki meczu otwarcia. 16 czerwca w East Rutheford spotkają się drużyny Francji oraz Senegalu, które inaugurowały turniej w 2002 roku. Tamten mecz zakończył się sensacyjnym zwycięstwem ekipy afrykańskiej 1:0, zaś turniej w Japonii i Korei Płd. okazał się dla "Trójkolorowych" bardzo niefortunny.
Drużyna trenera Rogera Lemerre’a, wtedy aktualny mistrz świata z 1998 roku i zwycięzca Euro 2000, nie tylko nie wygrała żadnego spotkania, ale nawet nie zdobyła bramki. Po porażce z Senegalem zremisowała bezbramkowo (tak jak w 2010) z Urugwajem i przegrała 0:2 z Danią, zajmując ostatnie miejsce w grupie. Pewnym wytłumaczeniem dla obrońców tytułu było to, że gwiazdor tamtej drużyny Zinedine Zidane mógł zagrać dopiero w ostatnim meczu z Danią.
Z kolei drużyna Senegalu, prowadzona przez francuskiego selekcjonera Bruno Metsu, okazała się rewelacją turnieju w Japonii i Korei Płd. Nie tylko wyszła z grupy, ale w 1/8 pokonała Szwecję i odpadła dopiero w ćwierćfinale z Turcją, w wyniku utraty w dogrywce tzw. złotej bramki.
Mecz Francji z Senegalem tak wtedy, jak i dziś ma dodatkowy podtekst. Senegal jest byłą francuską kolonią, co powoduje, że mobilizacja zwłaszcza zawodników z Afryki jest wyjątkowo duża. Zawodnicy obu drużyn znają się dobrze, bo wielu Senegalczyków gra w lidze francuskiej. Dziś ewentualny sukces Senegalu nie będzie jednak już taką sensacją, jak w 2002 roku. Prowadzony przez trenera Pape Thiawa zespół jest triumfatorem Pucharu Narodów Afryki (wygrał też w 2021 roku), choć formalnie tytuł ten został mu odebrany po skandalu podczas meczu finałowego z Marokiem i przyznany rywalom.Przejdź na Polsatsport.pl