Austria na MŚ 2026. Skład, kadra, mecze, terminarz, wyniki

Piłka nożna

Austria na MŚ 2026. Sprawdź skład i kadrę Austrii na mundial 2026. Kiedy grają mecze? Jak wygląda terminarz i wyniki meczów Austrii na mistrzostwach świata 2026?

Baner z napisem FIFA WORLD CUP 2026 na tle stadionu.
fot. PAP
Austria MŚ 2026. Skład, kadra. Mecze Austrii. Terminarz wyniki grupa Austrii MŚ

Austria MŚ 2026 

Austria znalazła się wśród 48 drużyn grających na mistrzostwach świata 2026.

Grupa Austrii MŚ 2026

Reprezentacja tego kraju trafiła do grupy J - z Argentyną, Algierią i Jordanią.

Skład Austrii MŚ 2026

Skład Austrii to z pewnością to, co ciekawi wielu kibiców i ekspertów. Mundial MŚ 2026 to okazja dla wielu piłkarzy, żeby pokazać światu swoje umiejętności.

Kadra Austrii MŚ 2026

Mecze Austrii MŚ 2026

Mecze Austrii na MŚ 2026 cieszą się wielkim zainteresowaniem. Każdy z obserwatorów ciekawy jest, jak kadra tej reprezentacji radzi sobie podczas mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku. 

Terminarz Austrii MŚ 2026

17 czerwca:

 

Grupa J: Austria - Jordania (6.00, San Francisco/Santa Clara)

 

22 czerwca:

 

Grupa J: Argentyna - Austria (19.00, Dallas/Arlington)

 

28 czerwca:

 

Grupa J: Algieria - Austria (4.00, Kansas City)

Wyniki Austrii MŚ 2026

Wyniki meczów Austrii na MŚ 2026 można znaleźć pod TYM LINKIEM.

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MŚ 2026PIŁKA NOŻNA
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