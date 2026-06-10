Austria na MŚ 2026. Skład, kadra, mecze, terminarz, wyniki
Austria na MŚ 2026. Sprawdź skład i kadrę Austrii na mundial 2026. Kiedy grają mecze? Jak wygląda terminarz i wyniki meczów Austrii na mistrzostwach świata 2026?
Austria MŚ 2026
Austria znalazła się wśród 48 drużyn grających na mistrzostwach świata 2026.
Grupa Austrii MŚ 2026
Reprezentacja tego kraju trafiła do grupy J - z Argentyną, Algierią i Jordanią.
Skład Austrii MŚ 2026
Skład Austrii to z pewnością to, co ciekawi wielu kibiców i ekspertów. Mundial MŚ 2026 to okazja dla wielu piłkarzy, żeby pokazać światu swoje umiejętności.
Kadra Austrii MŚ 2026
Mecze Austrii MŚ 2026
Mecze Austrii na MŚ 2026 cieszą się wielkim zainteresowaniem. Każdy z obserwatorów ciekawy jest, jak kadra tej reprezentacji radzi sobie podczas mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku.
Terminarz Austrii MŚ 2026
17 czerwca:
Grupa J: Austria - Jordania (6.00, San Francisco/Santa Clara)
22 czerwca:
Grupa J: Argentyna - Austria (19.00, Dallas/Arlington)
28 czerwca:
Grupa J: Algieria - Austria (4.00, Kansas City)
Wyniki Austrii MŚ 2026
Wyniki meczów Austrii na MŚ 2026 można znaleźć pod TYM LINKIEM.Przejdź na Polsatsport.pl