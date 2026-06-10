Bartosz Kurek wybrał! To tam zagra w następnym sezonie

W środę 10 czerwca z samego rana ekipa Tokio Great Bears opublikowała komunikat, z którego na pewno ucieszyli się kibice drużyny ze stolicy Kraju Kwitnącej Wiśni. W sezonie 2026/2027 zespół "Niedźwiedzi" reprezentować będzie Bartosz Kurek.

"Jestem bardzo szczęśliwy i dumny, że będę mógł ponownie nosić barwy Tokio Great Bears w przyszłym sezonie. Kibice Tokio Great Bears – jesteście jednymi z najlepszych i najbardziej wspierających kibiców i zasługujecie na nasze pełne zaangażowanie. Mamy nadzieję, że w przyszłym sezonie poprawimy nasze wyniki i damy wam jeszcze więcej powodów do świętowania. Zarówno ja, jak i moja żona czujemy się wspaniale w Japonii, więc decyzja o kolejnym roku była łatwa. Cieszmy się razem kolejnym sezonem. Proszę, śledźcie Tokio Great Bears w mediach społecznościowych i przyjdźcie do hali na nasze mecze domowe. Zawsze są one wspaniałym widowiskiem. Sprawmy, aby sezon 2026/2027 był niezapomniany. Dziękuję" - powiedział siatkarz, cytowany w komunikacie klubu.

ZOBACZ TAKŻE: Andrea Anastasi ma nową pracę! Poprowadzi siatkarskich mistrzów

Przypomnijmy, że Kurek występował w ekipie z Tokio już w poprzednim sezonie. Wtedy "Niedźwiedzie" odpadły w ćwierćfinale decydującej fazy rywalizacji, przegrywając z JTEKT Stings Aichi.

Warto również zaznaczyć, że nie jest to pierwszy klub atakującego w Japonii. W latach 2020-2024 występował również w zespole Wolfdogs Nagoya.

W tym sezonie Kurek nie znalazł się na liście zawodników powołanych przez Nikolę Grbicia na zmagania w barwach reprezentacji Polski.

AA, Polsat Sport