Blisko tragedii przed mistrzostwami świata. Kamera runęła na boisko

Piłka nożna

Do przerażającej sytuacji doszło w meczu towarzyskim pomiędzy Węgrami i Kazachstanem, na kilka dni przed startem mistrzostw świata. Podczas rywalizacji na murawę runęła jedna z kamer.

Przewrócona kamera na boisku piłkarskim podczas meczu.
fot. X(@PolymarketSport), Polsat Sport
Blisko tragedii podczas meczu Węgry - Kazachstan

We wtorek odbył się mecz towarzyski pomiędzy reprezentacjami Węgier i Kazachstanu. Po pierwszej połowie zmagań na Nagyerdei Stadion w Debreczynie goście prowadzili 1:0. W drugiej części rywalizacji do ofensywy przeszli Węgrzy, którzy zdobyli trzy bramki, tym samym sięgając po zwycięstwo. 

 

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Jeszcze przed przerwą doszło do szokującego zdarzenia. Kiedy zawodnicy przebywali na boisku, na murawę tuż obok linii bocznej pod polem karnym narodowej drużyn Kazachstanu, runęła jedna z podwieszonych pod dachem kamer. Nagranie z całego zdarzenia szybko obiegło media społecznościowe.

 

 

 

 

Sędzia w tym momencie zarządził chwilową przerwę, by zawodnicy uzupełnili płyny. W czasie tej pauzy obsługa stadionu miała chwilę, by zabrać rozbitą kamerę z murawy.

 

Przypomnijmy, że już tylko godziny dzielą nas od rozpoczęcia tegorocznych piłkarskich mistrzostw świata. Uczestnicy wspomnianego meczu, czyli reprezentacje Węgier i Kazachstanu, nie wystąpią na czempionacie.

 

AA, Polsat Sport
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