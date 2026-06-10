Był najlepszym piłkarzem świata. Zmarł zapomniany i biedny w domu opieki
Współcześnie najlepsi piłkarze świata opływają w luksusy i cieszą się ogromną popularnością. Zupełnie inaczej było na przełomie XIX i XX wieku, gdy futbol dopiero raczkował. Vivian John Woodward był najlepszym na świecie piłkarzem, jednak jego historia potoczyła się zupełnie inaczej.
Pierwsza dekada XX wieku to okres, w którym Anglik Vivian John Woodward stał się bohaterem narodowym. W reprezentacji ustanowił rekord strzelecki, który przetrwał kilkadziesiąt lat. Zdobył dwa medale olimpijskie, a później trafił na front, dzielnie walcząc za ojczyznę. Choć lista jego sukcesów była długa, nie przełożyły się one na dostatnie życie. Zmarł w samotności, pozostawiając po sobie trwałe dziedzictwo.
Miał grać w krykieta
Vivian John Woodward urodził się w 1879 roku w domu wyższej klasy średniej w Londynie. Szybko zaczął wykazywać się ponadprzeciętnym wysportowaniem i umiejętnościami gry w krykieta, piłkę nożną i tenisa ziemnego. Jego ojciec nalegał, aby Vivian John grał w krykieta uznawanego za sport dla dżentelmenów. Ten jednak wybrał inną drogę i poświęcił się w stu procentach piłce nożnej.
Jego kariera nabrała rozpędu, dzięki czemu szybko trafił do drużyny narodowej. Został także legendą londyńskich klubów Tottenhamu i Chelsea, dla których rozegrał łącznie około 240 oficjalnych spotkań, zdobywając w nich blisko 100 bramek.
Uchodził za najlepszego piłkarza świata
W reprezentacji Anglii Vivian John Woodward grał w latach 1903-1911 i wówczas powszechnie uznawano go za najlepszego piłkarza świata. Występował na pozycji napastnika, imponując skutecznością i grą w powietrzu. Umiejętnie wykorzystywał dośrodkowania kolegów, zdobywając kolejne bramki. Łącznie w koszulce Synów Albionu rozegrał 23 mecze, w których strzelił 29 goli. Na początku XX wieku był to wynik wręcz kosmiczny ze średnią 1,26 bramki na mecz.
Rekordzistą pod względem liczby goli w reprezentacji Anglii pozostawał aż do 1958 roku, gdy jego wynik pobił Tom Finney.
Dwukrotnie sięgnął po złoto olimpijskie
W latach 1906-1914 Vivian John Woodward występował także w amatorskiej reprezentacji Anglii, co otworzyło mu drogę do udziału w igrzyskach olimpijskich. W 44 meczach międzynarodowych, Woodward strzelił aż 57 goli. Dwukrotnie też sięgnął po złoto olimpijskie jako kapitan Anglików, w 1908 roku w Londynie oraz w 1912 roku w Sztokholmie. W obu finałach Anglia pokonała Danię, odpowiednio 2:0 i 4:2.
Wziął udział w zmaganiach wojennych
Los nie oszczędził Viviana Johna Woodwarda. W trakcie I wojny światowej zgłosił się na ochotnika do 17. Batalionu Służbowego Pułku Middlesex. Na froncie zachodnim kapitan Woodward został ranny 22 stycznia 1916 roku pod Annequin. Po rekonwalescencji wrócił do służby, a w 1917 roku trafił do kwatery głównej w Aldershot jako instruktor treningu fizycznego.
Po wojnie przez kilka lat był dyrektorem Chelsea, jednak przeżycia frontowe odcisnęły piętno na jego psychice. Podczas Wielkiego Kryzysu w latach 30. stracił farmę i borykał się z poważnymi problemami finansowymi. W trakcie II wojny światowej zgłosił się na ochotnika do służby w straży ARP.
Zapomniany przez dawnych towarzyszy
W 1949 roku, ze względu na pogarszający się stan zdrowia i częściowy paraliż po udarze, Angielski Związek Piłki Nożnej sfinansował umieszczenie Woodwarda w domu opieki w Ealing pod Londynem. Jak podaje Spartacus Educational, w 1953 roku odwiedził go dziennikarz sportowy Bruce Harris. Zastał legendę angielskiego futbolu przykutą do łóżka i wyniszczoną chorobą.
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- Związek Piłki Nożnej i dwa moje byłe kluby są dla mnie dobre, krewni często mnie odwiedzają. Ale nikt, kto kiedyś grał ze mną w piłkę nożną, nie odwiedził mnie od dwóch lat. Nigdy nie przychodzą - chciałbym, żeby przyszli - powiedział Woodward. Vivian Woodward zmarł w 1954 roku w wieku 74 lat.