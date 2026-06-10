Czołowi tenisiści mogą opuścić Wimbledon. Dwa nazwiska

Tenis

Lorenzo Musetti i Arthur Fils wciąż borykają się z problemami zdrowotnymi - poinformował portal Punto de Break. Istnieje ryzyko, że żaden z nich nie wystąpi w Wimbledonie.

Tenisista w zielonej koszulce i białych rękawach z opaską na głowie uderza piłkę rakietą.
fot. AFP
Lorenzo Musetti może nie zagrać w Wimbledonie

Musetti naderwał mięsień prosty uda podczas turnieju w Rzymie. Tym samym był zmuszony wycofać się z Roland Garros. 

 

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Z kolei Fils, który wygrał zawody w Barcelonie i doszedł do półfinału zmagań w Madrycie, w pierwszej rundzie turnieju w stolicy Włoch w starciu z Andreą Pellegrino poczuł ból w biodrze i zdecydował się skreczować.

 

Dziennikarze Punto de Break podkreślają, że Fils, który jest uznawany za największą nadzieję francuskiego tenisa, chciał wrócić na turniej w Paryżu, ale ból nie ustępował i musiał zrezygnować z udziału w rywalizacji. 

 

Obaj zawodnicy wciąż nie są w pełni zdrowi. Portal podał, że istnieje ryzyko, że zabraknie ich w Wimbledonie. "Na razie obaj pozostają na liście zgłoszeń, ale wycofanie się z turniejów w Stuttgarcie oraz Queen's wywołało obawy o ich stan zdrowia" - czytamy.

 

Do rozpoczęcia Wimbledonu pozostało 19 dni, czyli niewiele ponad dwa i pół tygodnia. Turniej ruszy w poniedziałek 29 czerwca.

HP, Polsat Sport
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