Czołowi tenisiści mogą opuścić Wimbledon. Dwa nazwiska

Musetti naderwał mięsień prosty uda podczas turnieju w Rzymie. Tym samym był zmuszony wycofać się z Roland Garros.

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Z kolei Fils, który wygrał zawody w Barcelonie i doszedł do półfinału zmagań w Madrycie, w pierwszej rundzie turnieju w stolicy Włoch w starciu z Andreą Pellegrino poczuł ból w biodrze i zdecydował się skreczować.

Dziennikarze Punto de Break podkreślają, że Fils, który jest uznawany za największą nadzieję francuskiego tenisa, chciał wrócić na turniej w Paryżu, ale ból nie ustępował i musiał zrezygnować z udziału w rywalizacji.

Obaj zawodnicy wciąż nie są w pełni zdrowi. Portal podał, że istnieje ryzyko, że zabraknie ich w Wimbledonie. "Na razie obaj pozostają na liście zgłoszeń, ale wycofanie się z turniejów w Stuttgarcie oraz Queen's wywołało obawy o ich stan zdrowia" - czytamy.

Do rozpoczęcia Wimbledonu pozostało 19 dni, czyli niewiele ponad dwa i pół tygodnia. Turniej ruszy w poniedziałek 29 czerwca.

HP, Polsat Sport