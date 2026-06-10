Decyzja zapadła! Tam siatkarz reprezentacji Polski zagra w przyszłym sezonie

Adrian Markiewicz (rocznik 2002) gra na pozycji środkowego i wyróżnia się warunkami fizycznymi (213 cm wzrostu). Już w 2021 roku podpisał wieloletni kontrakt z klubem z Zawiercia, ale trzy lata spędził na wypożyczeniu. Grał na zapleczu PlusLigi w PSG KPS Siedlce i KS Lechia Tomaszów Mazowiecki, a później trafił do Jastrzębskiego Węgla, z którym w 2024 roku wywalczył mistrzostwo Polski.

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W sezonie 2024/25 zadebiutował w drużynie Aluron CMC Warta. W minionym sezonie wywalczył z zawiercianami historyczne mistrzostwo Polski. Zdobył też z drużyną srebro PlusLigi, dwa srebrne medale Ligi Mistrzów, brąz Klubowych Mistrzostw Świata oraz AL-KO Superpuchar Polski.

W swej karierze rozegrał dotychczas trzy sezony w PlusLidze. Wystąpił w 44 meczach, w których zdobył łącznie 86 punktów. Jego indywidualny rekord to 11 punktów, które wywalczył w lutym 2026 roku, w wyjazdowym meczu przeciwko ekipie Barkom-Każany Lwów; otrzymał wówczas statuetkę MVP.

– Bardzo się cieszę, że zostaje w Aluron CMC Warta Zawiercie na kolejny sezon. Będzie to już mój trzeci rok tutaj, co jest dowodem na to że czuję się w nim świetnie. Jestem dumny, że mogłem być częścią drużyny, która osiągnęła tak wiele. Dziękuję kibicom za niesamowite wsparcie przez cały sezon i już nie mogę doczekać się rozpoczęcia swoje kolejnego sezonu w żółto-zielonych barwach – powiedział Adrian Markiewicz.

Adrian Markiewicz został powołany w obecnym sezonie do reprezentacji Polski. Środkowy zagrał w pierwszym meczu Ligi Narodów przeciwko Kubie.

– Adrian swoją pierwszą umowę z naszym klubem podpisał pięć lat temu. Od początku uznaliśmy jednak, że nie będziemy od razu rzucać go na głęboką wodę, lecz wybierzemy dla niego ścieżkę pozwalającą na systematyczny rozwój. Najpierw zbierał doświadczenie w klubach pierwszoligowych, by następnie zadebiutować na parkietach PlusLigi. Dziś widać, że to rozwiązanie przynosi efekty, a jestem przekonany, że Adrian wciąż nie powiedział jeszcze ostatniego słowa – zaznaczył Kryspin Baran.

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– Przed nim kolejny intensywny sezon i wierzę, że dopisze do swojego dorobku kolejne występy w żółto-zielonych barwach, które pozwolą mu zdobywać cenne doświadczenie. Ma świetne warunki fizyczne i jest bardzo pracowity, co zostało dostrzeżone również przez trenera Nikolę Grbicia i zaowocowało powołaniem do reprezentacji Polski. To z pewnością pomoże mu jeszcze bardziej rozwinąć się siatkarsko – dodał prezes klubu.

Polsat Sport, aluroncmc.pl