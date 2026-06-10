Złota tarcza na koszulkach reprezentacji Polski siatkarzy. Co oznacza ten wyjątkowy symbol?

Robert MurawskiSiatkówka

Reprezentacja Polski rozpoczęła rywalizację w Lidze Narodów. Polacy grają z charakterystycznym symbolem na koszulkach. Co oznacza złota tarcza? Dlaczego polscy siatkarze mają prawo do jej noszenia podczas VNL 2026?

Siatkarz w koszulce z numerem 96 trzyma piłkę do siatkówki.
fot. Polsat Sport
Siatkarze reprezentacji Polski wygrali Ligę Narodów 2025. W obecnej edycji VNL, jako obrońcy tytułu, grają w koszulkach z mistrzowskim symbolem - złotą tarczą.

Drużyny, które bronią tytułów wywalczonych w poprzedniej edycji Ligi Narodów, grają ze złotą odznaką na koszulkach. Tę zasadę wprowadzono w 2024 roku. Wówczas reprezentacja Turcji siatkarek oraz reprezentacja Polski siatkarzy nosiły złoty znaczek mistrzów jako triumfatorzy VNL 2023.

 

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W 2025 roku, w rozgrywkach Ligi Narodów złote tarcze nosili siatkarze reprezentacji Francji oraz siatkarki z Italii. W tegorocznej edycji w koszulkach z mistrzowskim symbolem znów występują Włoszki, które obroniły trofeum. W finale VNL 2025 rozegranym w Łodzi pokonały 3:1 Brazylię. Po raz drugi w historii ten zaszczyt spotka również siatkarzy reprezentacji Polski, którzy przed rokiem w Ningbo pokonali w finale Włochów 3:0.

 

Jak zmieniały się koszulki reprezentacji Polski w siatkówce? Zobacz w galerii zdjęć:

 

 

Ósma edycja Ligi Narodów siatkarek jest rozgrywana między 3 czerwca i 26 lipca. Siatkarze w VNL 2026 rywalizują od 10 czerwca do 2 sierpnia. Zarówno w zmaganiach kobiet, jak i mężczyzn gra po osiemnaście reprezentacji. Turniej finałowy u pań (Makau, 22-26 lipca) i u panów (Ningbo, 29 lipca - 2 sierpnia) zostanie rozegrany z udziałem ośmiu zespołów.

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