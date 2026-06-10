Emma Raducanu skomentowała wyczyn Mai Chwalińskiej. "To, co osiągnęłam ja, nie udało się nikomu"

Emma Raducanu napisała historię podczas US Open 2021. Brytyjka została wtedy pierwszą kwalifikantką w Erze Open, która dotarła do finału Wielkiego Szlema. Co więcej, następnie wygrała cały turniej.

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Przez pięć lat nikt nie powtórzył wyczynu Raducanu, aż do Roland Garros 2026. W finale paryskich zmagań jako zawodniczka z eliminacji wystąpiła Maja Chwalińska.

Na konferencji prasowej podczas imprezy WTA 500 w Londynie Raducanu została zapytana o sukces polskiej tenisistki.

- Bardzo rzadko zdarza się przejść kwalifikacje i dotrzeć do finału. Chwalińska wykonała niesamowitą pracę i bardzo cieszyłam się, widząc, jak dobrze jej poszło. To wpłynie na jej pewność siebie. Oglądanie tego, jak dobrze się bawiła i czerpała radość, było naprawdę wyjątkowe - przyznała Brytyjka.

Chwalińska dokonała wielkiej rzeczy, jako druga po Raducanu, jednak nie do końca poszła w jej ślady. Nasza rodaczka w finale uległa Rosjance Mirze Andriejewej.

- To, co osiągnęłam, nie udało się dotąd nikomu. Przed nami jednak wiele szans, więc jak najbardziej ktoś może to powtórzyć. Skoro ja potrafiłam to zrobić, myślę, że inni również są w stanie - dodała.

Raducanu w Londynie ma za sobą już jedno spotkanie. Pokonała 6:0, 6:3 Rosjankę Annę Blinkową. Turniej w The Queen's Club stanowi przystanek w ramach przygotowań do docelowego na kortach trawiastych wielkoszlemowego Wimbledonu.

Transmisje z Wimbledonu na sportowych antenach Polsatu i online na Polsat Box Go. Początek turnieju 29 czerwca.

jc, Polsat Sport