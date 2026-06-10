Hurkacz przegrał przerwany mecz! Nie pomogło prowadzenie

Pierwszy mecz Hurkacz podczas tegorocznej edycji zmagań na trawiastych kortach w Holandii rozpoczął się we wtorek 9 czerwca. Polak dobrze wszedł w to starcie, wygrywając pierwszego seta 6:3. Premierowa partia trwała zaledwie 26 minut.

ZOBACZ TAKŻE: Wielkie zwycięstwo Sereny Williams! Powrót stał się faktem

W drugiej części rywalizacji zawodnicy rozegrali tylko trzy gemy. Przy stanie 2:1 dla Węgra pojedynek został bowiem przerwany przez opady deszczu.

Mecz wznowiono dopiero wczesnym popołudniem następnego dnia. Tenisiści toczyli zacięty bój w drugiej odsłonie, a ostatecznie o jej losach zadecydował tie-break. W nim 7:5 lepszy okazał się Fucsovics.

Trzeci akt zmagań również należał do wyrównanych. Panowie grali gem za gem, a pierwsze break pointy nadeszły przy stanie 5:5. Szanse na przełamanie miał Fucsovics, lecz Hurkacz wyszedł z opresji.

Znów doszło do tie-breaka. Ponownie w takiej próbie nerwów górą był Węgier, który triumfował do czterech i awansował do drugiej rundy turnieju w 's-Hertogenbosch.

Hubert Hurkacz - Marton Fucsovics 6:3, 6:7(6), 6:7(4)

Transmisje z turniejów ATP na antenach Polsatu Sport oraz online na Polsat Box Go.

AA, Polsat Sport