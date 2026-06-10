Hurkacz przegrał przerwany mecz! Nie pomogło prowadzenie

Tenis

Hubert Hurkacz odpadł w pierwszej rundzie turnieju ATP w 's-Hertogenbosch. Polak uległ w trzech setach Węgrowi Martonowi Fucsovicsowi, mimo że prowadził 1:0. Pojedynek został rozegrany na przestrzeni dwóch dni, ponieważ we wtorek rywalizację przerwał deszcz.

Hubert Hurkacz podczas meczu tenisowego, uderzający piłkę.
fot. PAP
Hubert Hurkacz

Pierwszy mecz Hurkacz podczas tegorocznej edycji zmagań na trawiastych kortach w Holandii rozpoczął się we wtorek 9 czerwca. Polak dobrze wszedł w to starcie, wygrywając pierwszego seta 6:3. Premierowa partia trwała zaledwie 26 minut. 

 

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W drugiej części rywalizacji zawodnicy rozegrali tylko trzy gemy. Przy stanie 2:1 dla Węgra pojedynek został bowiem przerwany przez opady deszczu.

 

Mecz wznowiono dopiero wczesnym popołudniem następnego dnia. Tenisiści toczyli zacięty bój w drugiej odsłonie, a ostatecznie o jej losach zadecydował tie-break. W nim 7:5 lepszy okazał się Fucsovics.

 

Trzeci akt zmagań również należał do wyrównanych. Panowie grali gem za gem, a pierwsze break pointy nadeszły przy stanie 5:5. Szanse na przełamanie miał Fucsovics, lecz Hurkacz wyszedł z opresji.

 

Znów doszło do tie-breaka. Ponownie w takiej próbie nerwów górą był Węgier, który triumfował do czterech i awansował do drugiej rundy turnieju w 's-Hertogenbosch.

 

Hubert Hurkacz - Marton Fucsovics 6:3, 6:7(6), 6:7(4)

 

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