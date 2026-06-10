Hurkacz wypadnie z czołowej "100" rankingu! Tak źle nie było od lat

Tenis

Hubert Hurkacz uległ Węgrowi Martonowi Fucsovicsowi 6:3, 6:7(6), 6:7(4) i odpadł w pierwszej rundzie turnieju ATP w 's-Hertogenbosch. Porażka ta będzie miała dla Polaka bardzo surowe konsekwencje - wypadnie on bowiem z czołowej "100" rankingu ATP.

Portret tenisisty w białej koszulce, patrzącego w bok. W tle widać rozmazane sylwetki kibiców.
fot. PAP
Hubert Hurkacz wypadnie z czołówki rankingu

Spotkanie obfitowało w wiele emocji. Pierwsza odsłona padła łupem Wrocławianina, lecz w kolejnych dwóch lepszy okazał się już Fucsovics, który zapewnił sobie awans do drugiej rundy turnieju w 's-Hertogenbosch. 

 

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Hurkacz przedwczesnym zakończeniem rywalizacji ściągnął na siebie dotkliwe konsekwencje. W najnowszym rankingu ATP, który zostanie zaktualizowany w poniedziałek, nie będzie znajdował się w gronie czołowych 100 zawodników. Ostatni raz Polak nie był w niej obecny w sierpniu 2018 roku (109. miejsce). 

 

Pocieszeniem może być fakt, że od tego momentu Wrocławianin może już tylko zyskać. Nie broni on bowiem żadnych punktów z późniejszych turniejów.

 

Liderem światowych list pozostanie Jannik Sinner. Za jego plecami wciąż będą plasować się Carlos Alcaraz i Alexander Zverev.

KP, Polsat Sport
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HUBERT HURKACZTENISTURNIEJE ATP I WTA
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