Hurkacz wypadnie z czołowej "100" rankingu! Tak źle nie było od lat

Spotkanie obfitowało w wiele emocji. Pierwsza odsłona padła łupem Wrocławianina, lecz w kolejnych dwóch lepszy okazał się już Fucsovics, który zapewnił sobie awans do drugiej rundy turnieju w 's-Hertogenbosch.

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Hurkacz przedwczesnym zakończeniem rywalizacji ściągnął na siebie dotkliwe konsekwencje. W najnowszym rankingu ATP, który zostanie zaktualizowany w poniedziałek, nie będzie znajdował się w gronie czołowych 100 zawodników. Ostatni raz Polak nie był w niej obecny w sierpniu 2018 roku (109. miejsce).

Pocieszeniem może być fakt, że od tego momentu Wrocławianin może już tylko zyskać. Nie broni on bowiem żadnych punktów z późniejszych turniejów.

Liderem światowych list pozostanie Jannik Sinner. Za jego plecami wciąż będą plasować się Carlos Alcaraz i Alexander Zverev.

KP, Polsat Sport