Hurkacz wypadnie z czołowej "100" rankingu! Tak źle nie było od lat
Hubert Hurkacz uległ Węgrowi Martonowi Fucsovicsowi 6:3, 6:7(6), 6:7(4) i odpadł w pierwszej rundzie turnieju ATP w 's-Hertogenbosch. Porażka ta będzie miała dla Polaka bardzo surowe konsekwencje - wypadnie on bowiem z czołowej "100" rankingu ATP.
Spotkanie obfitowało w wiele emocji. Pierwsza odsłona padła łupem Wrocławianina, lecz w kolejnych dwóch lepszy okazał się już Fucsovics, który zapewnił sobie awans do drugiej rundy turnieju w 's-Hertogenbosch.
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Hurkacz przedwczesnym zakończeniem rywalizacji ściągnął na siebie dotkliwe konsekwencje. W najnowszym rankingu ATP, który zostanie zaktualizowany w poniedziałek, nie będzie znajdował się w gronie czołowych 100 zawodników. Ostatni raz Polak nie był w niej obecny w sierpniu 2018 roku (109. miejsce).
Pocieszeniem może być fakt, że od tego momentu Wrocławianin może już tylko zyskać. Nie broni on bowiem żadnych punktów z późniejszych turniejów.
Liderem światowych list pozostanie Jannik Sinner. Za jego plecami wciąż będą plasować się Carlos Alcaraz i Alexander Zverev.Przejdź na Polsatsport.pl