Jannik Sinner opuścił szpital! Kierunek? Wimbledon

Tenis

Jannik Sinner przeszedł szereg badań w klinice San Raffaele w Mediolanie. te nie wykazały żadnych konkretnych problemów, w związku z czym Włoch opuścił szpital. Teraz lider rankingu ATP skupi się na przygotowaniach do Wimbledonu.

Jannik Sinner opuszcza budynek, ubrany w czarną koszulkę i białą czapkę z daszkiem.
fot. PAP/EPA
Jannik Sinner

Tegoroczna edycja Roland Garros nie była szczęśliwa dla Jannik Sinnera. Włoch podczas meczu drugiej rundy z Argentyńczykiem Juanem Manuelem Cerundolo doznał zapaści fizycznej i mimo prowadzenia 2:0 w setach, opuścił kort jako przegrany.

 

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W związku z tamtymi wydarzeniami Sinner spędził dwa dni w klinice San Raffaele w Mediolanie. Przeszedł tam serię badań, które nie wykazały żadnych konkretnych problemów zdrowotnych.

 

Lider rankingu ATP opuścił zatem szpital i zdążył wrócić już do Monte Carlo. Tam rozpocznie przygotowania do kolejnego turnieju wielkoszlemowego - Wimbledonu, gdzie będzie bronił tytułu zdobytego przed rokiem.

 

Transmisje z Wimbledonu na sportowych antenach Polsatu oraz online na Polsat Box Go. Początek turnieju 29 czerwca.

jc, Polsat Sport
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