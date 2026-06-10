Jannik Sinner opuścił szpital! Kierunek? Wimbledon
Jannik Sinner przeszedł szereg badań w klinice San Raffaele w Mediolanie. te nie wykazały żadnych konkretnych problemów, w związku z czym Włoch opuścił szpital. Teraz lider rankingu ATP skupi się na przygotowaniach do Wimbledonu.
Tegoroczna edycja Roland Garros nie była szczęśliwa dla Jannik Sinnera. Włoch podczas meczu drugiej rundy z Argentyńczykiem Juanem Manuelem Cerundolo doznał zapaści fizycznej i mimo prowadzenia 2:0 w setach, opuścił kort jako przegrany.
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W związku z tamtymi wydarzeniami Sinner spędził dwa dni w klinice San Raffaele w Mediolanie. Przeszedł tam serię badań, które nie wykazały żadnych konkretnych problemów zdrowotnych.
Lider rankingu ATP opuścił zatem szpital i zdążył wrócić już do Monte Carlo. Tam rozpocznie przygotowania do kolejnego turnieju wielkoszlemowego - Wimbledonu, gdzie będzie bronił tytułu zdobytego przed rokiem.
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