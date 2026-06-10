Jordania na MŚ 2026. Skład, kadra, mecze, terminarz, wyniki

Piłka nożna

Jordania na MŚ 2026. Sprawdź skład i kadrę Jordanii na mundial 2026. Kiedy grają mecze? Jak wygląda terminarz i wyniki meczów Jordanii na mistrzostwach świata 2026?

Młody piłkarz ćwiczący z piłką na boisku sportowym.
fot. PAP
Jordania MŚ 2026. Skład, kadra. Mecze Jordanii. Terminarz, wyniki Jordanii grupa

Jordania MŚ 2026 

Jordania znalazła się wśród 48 drużyn grających na mistrzostwach świata 2026.

Grupa Jordanii MŚ 2026

Reprezentacja tego kraju trafiła do grupy J - z Argentyną, Algierią i Austrią.

Skład Jordanii MŚ 2026

Skład Jordanii to z pewnością to, co ciekawi wielu kibiców i ekspertów. Mundial MŚ 2026 to okazja dla wielu piłkarzy, żeby pokazać światu swoje umiejętności.

Kadra Jordanii MŚ 2026

Mecze Jordanii MŚ 2026

Mecze Jordanii na MŚ 2026 cieszą się wielkim zainteresowaniem. Każdy z obserwatorów ciekawy jest, jak kadra tej reprezentacji radzi sobie podczas mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku. 

Terminarz Jordanii MŚ 2026

17 czerwca:

 

Grupa J: Austria - Jordania (6.00, San Francisco/Santa Clara)

 

23 czerwca:


Grupa J: Jordania - Algieria (5.00, San Francisco/Santa Clara)

 

28 czerwca:


Grupa J: Jordania - Argentyna (4.00, Dallas/Arlington)

Wyniki Jordanii MŚ 2026

Wyniki meczów Jordanii na MŚ 2026 można znaleźć pod TYM LINKIEM.

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MŚ 2026PIŁKA NOŻNA
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