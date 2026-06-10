Jordania na MŚ 2026. Skład, kadra, mecze, terminarz, wyniki
Jordania na MŚ 2026. Sprawdź skład i kadrę Jordanii na mundial 2026. Kiedy grają mecze? Jak wygląda terminarz i wyniki meczów Jordanii na mistrzostwach świata 2026?
Jordania MŚ 2026
Jordania znalazła się wśród 48 drużyn grających na mistrzostwach świata 2026.
Grupa Jordanii MŚ 2026
Reprezentacja tego kraju trafiła do grupy J - z Argentyną, Algierią i Austrią.
Skład Jordanii MŚ 2026
Skład Jordanii to z pewnością to, co ciekawi wielu kibiców i ekspertów. Mundial MŚ 2026 to okazja dla wielu piłkarzy, żeby pokazać światu swoje umiejętności.
Kadra Jordanii MŚ 2026
Mecze Jordanii MŚ 2026
Mecze Jordanii na MŚ 2026 cieszą się wielkim zainteresowaniem. Każdy z obserwatorów ciekawy jest, jak kadra tej reprezentacji radzi sobie podczas mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku.
Terminarz Jordanii MŚ 2026
17 czerwca:
Grupa J: Austria - Jordania (6.00, San Francisco/Santa Clara)
23 czerwca:
Grupa J: Jordania - Algieria (5.00, San Francisco/Santa Clara)
28 czerwca:
Grupa J: Jordania - Argentyna (4.00, Dallas/Arlington)
Wyniki Jordanii MŚ 2026
Wyniki meczów Jordanii na MŚ 2026 można znaleźć pod TYM LINKIEM.Przejdź na Polsatsport.pl