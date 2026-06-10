Kłopoty Sereny Williams! Ten upadek wyglądał naprawdę groźnie

Tenis

Victoria Mboko poddała mecz z Karoliną Pliskovą rozgrywany w ramach drugiej rundy turnieju WTA w Londynie. Krecz tenisistki może znacząco skomplikować sytuację legendarnej Sereny Williams, która występuje z Kanadyjką w zmaganiach deblowych.

Zawodniczka tenisa z ręcznikiem na twarzy po kontuzji kolana, otrzymująca pomoc medyczną.
fot. AFP
Victoria Mboko doznała kontuzji kolana podczas meczu

Mboko przegrała pierwszą partię 2:6, ale prawdziwy dramat wydarzył się przy stanie 4:3 w drugiej odsłonie. Kanadyjka podczas jednej z wymian poślizgnęła się na mokrej trawie i upadła. Natychmiast złapała się za kolano, sygnalizując kontuzję. 

 

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19-letnia zawodniczka podniosła się, ale poddała mecz. Do szatni zeszła jednak o własnych siłach. Pliskova awansowała zatem do trzeciej rundy turnieju. 

 

Kłopoty zdrowotne Kanadyjki mogą martwić również... Serenę Williams. 23-krotna mistrzyni wielkoszlemowa po blisko czterech latach wróciła bowiem na korty. W Queens bierze udział w deblu właśnie z Mboko. W pierwszej rundzie panie wygrały z duetem Nicole Melichar-Martinez/Erin Routliffe. W czwartek zaplanowano ich mecz z Leylah Fernandez i Laurą Siegemund.

 

Jeśli kontuzja Mboko okaże się poważna, ta będzie musiała wycofać się również z turnieju w grze podwójnej. A to oznaczałoby bardzo krótką przygodę Williams z londyńskimi zawodami. 

KP, Polsat Sport
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SERENA WILLIAMSTENISTURNIEJE ATP I WTAVICTORIA MBOKO
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