Kłopoty Sereny Williams! Ten upadek wyglądał naprawdę groźnie

Mboko przegrała pierwszą partię 2:6, ale prawdziwy dramat wydarzył się przy stanie 4:3 w drugiej odsłonie. Kanadyjka podczas jednej z wymian poślizgnęła się na mokrej trawie i upadła. Natychmiast złapała się za kolano, sygnalizując kontuzję.

ZOBACZ TAKŻE: Wielki powrót stał się faktem! Reprezentantka Polski siatkarek z nowym kontraktem

19-letnia zawodniczka podniosła się, ale poddała mecz. Do szatni zeszła jednak o własnych siłach. Pliskova awansowała zatem do trzeciej rundy turnieju.

Kłopoty zdrowotne Kanadyjki mogą martwić również... Serenę Williams. 23-krotna mistrzyni wielkoszlemowa po blisko czterech latach wróciła bowiem na korty. W Queens bierze udział w deblu właśnie z Mboko. W pierwszej rundzie panie wygrały z duetem Nicole Melichar-Martinez/Erin Routliffe. W czwartek zaplanowano ich mecz z Leylah Fernandez i Laurą Siegemund.

Jeśli kontuzja Mboko okaże się poważna, ta będzie musiała wycofać się również z turnieju w grze podwójnej. A to oznaczałoby bardzo krótką przygodę Williams z londyńskimi zawodami.

KP, Polsat Sport