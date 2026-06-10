Legia górą w finale OBL! Walka o mistrzostwo zaczyna się od nowa

Andrzej Pluta na początku meczu trafiał trójki, a jego zespół miał pięć punktów przewagi. Do remisu dość szybko doprowadzał Krzysztof Sulima. Przewagę gościom dawał Conley Garrison! Legia zareagowała na to serią 8:0, dzięki czemu znowu przejęła inicjatywę. Po chwili jednak Chavaughn Lewis oraz Patrick Cartier na to reagowali. Ostatecznie DJ Brewton ustalił wynik po 10 minutach na 24:21. W drugiej kwarcie Lewis sprawiał, że Orlen Zastal ciągle był bardzo blisko. Dopiero po trójce Michała Kolendy gospodarze uciekali na siedem punktów. Teraz znowu to Zielonogórzanie musieli gonić wynik - pomagał w tym Jakub Szumert. Świetny był ciągle Pluta, a po rzucie Carla Ponsara różnica wzrosła do 10 punktów. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 51:41.

ZOBACZ TAKŻE: Orlen Basket Liga. Terminarz finałów Legia Warszawa - Orlen Zastal Zielona Góra. Kiedy mecze?

Zaraz po przerwie kolejna trójka Andrzeja Pluty sprawiała, że ekipa trenera Heiko Rannuli prowadziła nawet 15 punktami. Po późniejszej akcji wykończonej przez Shane'a Huntera różnica wzrosła do 19 punktów. Kolejne trójki Michała Kolendy i Carla Ponsara jeszcze ją powiększały. Teraz drużyna z Zielonej Góry nie była w stanie wrócić do gry. Po 30 minutach było 86:70. Czwarta kwarta tak naprawdę niewiele zmieniała, bo zespół trenera Arkadiusza Miłoszewskiego nie był w stanie realnie odrabiać strat. Swoje szanse na grę dostali z kolei młodzi gracze: Miłosz Majewski i Błażej Czapla. DJ Brewton przekroczył "setkę" dla ekipy z Warszawy! Ostatecznie Legia wygrała 104:82 i doprowadziła do remisu 1-1 w finale ORLEN Basket Ligi.

Najlepszym zawodnikiem gospodarzy był Andrzej Pluta z 27 punktami i 9 asystami. Chavaughn Lewis zdobył dla gości 25 punktów i 3 asysty.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Legia Warszawa - Orlen Zastal Zielona Góra 104:82 (24:21, 27:20, 35:29, 18:12)

Stan rywalizacji play off (do czterech zwycięstw) 1-1. Kolejne dwa spotkania odbędą się w Zielonej Górze - w sobotę i poniedziałek.

Punkty:

Legia Warszawa: Andrzej Pluta 27, Shane Hunter 18, Carl Ponsar 18, Michał Kolenda 12, Dominic Brewton 10, Jayvon Graves 6, Race Thompson 6, Wojciech Tomaszewski 3, Maksymilian Wilczek 2, Wojciech Jasiewicz 2, Matthias Tass 0, Błażej Czapla 0.

Orlen Zastal Zielona Góra: Chavaughn Lewis 25, Jakub Szumert 17, Patrick Cartier 10, Jayvon Maughmer 7, Andrzej Mazurczak 6, Conley Garrison 5, Krzysztof Sulima 5, Phil Fayne 4, Miłosz Majewski 3, Marcin Woroniecki 0.

plk.pl