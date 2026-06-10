Liga Narodów siatkarzy 2026. Wyniki i skróty meczów - środa 10.06 (WIDEO)
Rozpoczęła się rywalizacja w Lidze Narodów siatkarzy. Już pierwszy dzień przyniósł interesujące konfrontacje, wśród nich mecz otwarcia VNL 2026 Polska - Kuba. Liga Narodów siatkarzy - sprawdź wyniki i zobacz skróty meczów - środa 10 czerwca.
Ottawa, Brasilia oraz Linyi to miasta, w których rywalizują siatkarze podczas pierwszego tygodnia zmagań w Lidze Narodów (10-14 czerwca). Już pierwsze dni VNL 2026 przyniosą wiele ciekawych konfrontacji i kilka siatkarskich klasyków.
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W pierwszym meczu VNL 2026 polscy siatkarze bardzo pewnie pokonali w chińskim Linyi Kubę 3:0. W czwartek drużyna trenera Nikoli Grbicia zmierzy się ze Słowenią.
Ósma edycja Ligi Narodów siatkarzy toczy się z udziałem 18 reprezentacji, które rozegrają łącznie 116 spotkań (108 w fazie zasadniczej + 8 w turnieju finałowym). W fazie interkontynentalnej każda z drużyn będzie rywalizowała w trzech turniejach i zagra po dwanaście meczów. Siedem najlepszych drużyn fazy interkontynentalnej oraz gospodarz (Chiny) awansują do turnieju finałowego. Zostanie on rozegrany w mieście Ningbo w dniach 29 lipca - 2 sierpnia.
Liga Narodów siatkarzy. Wyniki meczów - środa 10.06:
2026-06-10: Polska – Kuba 3:0 (25:16, 25:20, 25:21)
2026-06-10: Chiny – Słowenia (środa, godzina 10.15; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)
2026-06-10: Ukraina – Japonia (środa, godzina 13.45; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)
2026-06-10: Turcja – USA (środa, godzina 16.45; transmisja – Polsat Sport Extra 2)
2026-06-10: Belgia – Bułgaria (środa, godzina 17.45; transmisja – Polsat Sport 1)
2026-06-10: Serbia – Argentyna (środa, godzina 21.15; transmisja – Polsat Sport Premium 2)
2026-06-10: Francja – Włochy (środa, godzina 21.45; transmisja – Polsat Sport 2).
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