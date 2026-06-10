Liga Narodów siatkarzy. Polska - Słowenia. Gdzie obejrzeć mecz? Transmisja TV i stream online

Polscy siatkarze zmagania w Lidze Narodów w chińskim Linyi rozpoczęli od zdecydowanego zwycięstwa 3:0 w meczu z Kubą. W czwartek zespół trenera Nikoli Grbicia zmierzy się ze Słowenią.

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Obie drużyny zagrały ze sobą sześć meczów w poprzednich edycjach Ligi Narodów, a cztery z nich wygrała reprezentacja Polski. Słoweńcy nie zdobyli jeszcze medalu VNL, ale trzykrotnie zajmowali czwarte miejsce (2021, 2024, 2025). Zespół, który prowadzi trener Fabio Soli, przyjechał na turniej do Chin w mocnym składzie. Jak zaprezentuje się w konfrontacji z Polakami?

W siatkarskiej Lidze Narodów 2026 rywalizuje osiemnaście reprezentacji. W fazie interkontynentalnej każda z drużyn wystąpi w trzech turniejach i zagra po dwanaście meczów. Do turnieju finałowego awansuje osiem zespołów - siedem najlepszych drużyn w tabeli fazy zasadniczej oraz gospodarz. Decydująca faza rozgrywek odbędzie się w mieście Ningbo w Chinach i zostanie rozegrana w dniach 29 lipca - 2 sierpnia.

Polska - Słowenia. Gdzie oglądać mecz?

Transmisja meczu Polska - Słowenia w czwartek 11 czerwca w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na Polsat Box Go od godziny 13.45, a w Polsacie - od godziny 14.00.

Przedmeczowe studio w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na Polsat Box Go od godziny 13.00.

RM, Polsat Sport