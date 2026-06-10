Maja Chwalińska zwróciła się do kibiców! Co za słowa polskiej tenisistki
Maja Chwalińska, która w ostatnich tygodniach skradła serca całego świata na Roland Garros, zwróciła się do kibiców. "Chciałabym z całego serca podziękować wszystkim za ogromne wsparcie" - napisała. Polska tenisistka odniosła się też do swoich najbliższych planów.
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Minione tygodnie były wyjątkowo udane dla Mai Chwalińskiej. Polka skradła show na kortach im. Roland Garros, docierając do wielkiego finału jako kwalifikantka.
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Teraz Chwalińska za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych zwróciła się do fanów.
"Chciałabym z całego serca podziękować wszystkim kibicom za ogromne wsparcie, które otrzymywała przez ostatnie tygodnie, oraz za tak ciepłe przyjęcie mnie w Polsce. Jestem niezwykle wdzięczna za każdą wiadomość i każde dobre słowo" - napisała.
Polska tenisistka zabrała także głos ws. swoich najbliższych planów.
"Teraz czas na odpoczynek i regenerację. Do zobaczenia niebawem!" - dodała.
Przyszłe plany startowe Chwalińskiej nie są jeszcze znane. Na horyzoncie znajduje się kolejny Wielki Szlem - Wimbledon. Polka w Londynie nie ma jednak zagwarantowanego miejsca w głównej drabince. Najpierw musi przejść eliminacje, chyba że organizatorzy przyznają jej "dziką kartę".
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