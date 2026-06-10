Maja Chwalińska zwróciła się do kibiców! Co za słowa polskiej tenisistki

Minione tygodnie były wyjątkowo udane dla Mai Chwalińskiej. Polka skradła show na kortach im. Roland Garros, docierając do wielkiego finału jako kwalifikantka.

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Teraz Chwalińska za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych zwróciła się do fanów.

"Chciałabym z całego serca podziękować wszystkim kibicom za ogromne wsparcie, które otrzymywała przez ostatnie tygodnie, oraz za tak ciepłe przyjęcie mnie w Polsce. Jestem niezwykle wdzięczna za każdą wiadomość i każde dobre słowo" - napisała.

Polska tenisistka zabrała także głos ws. swoich najbliższych planów.

"Teraz czas na odpoczynek i regenerację. Do zobaczenia niebawem!" - dodała.

Przyszłe plany startowe Chwalińskiej nie są jeszcze znane. Na horyzoncie znajduje się kolejny Wielki Szlem - Wimbledon. Polka w Londynie nie ma jednak zagwarantowanego miejsca w głównej drabince. Najpierw musi przejść eliminacje, chyba że organizatorzy przyznają jej "dziką kartę".

Transmisje z Wimbledonu na sportowych antenach Polsatu i online na Polsat Box Go. Początek turnieju 29 czerwca.

Polsat Sport