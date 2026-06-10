Mistrzowie świata w formie! Pewna wygrana i gol Messiego

Spotkanie zostało rozegrane w nocy z wtorku na środę czasu polskiego na Jordan-Hare Stadium w Auburn w stanie Alabama, który może pomieścić niespełna 90 tysięcy fanów. Mistrzowie świata objęli prowadzenie już w 8. minucie za sprawą Valentina Barco i z takim rezultatem oba zespoły schodziły do szatni.

W przerwie selekcjoner "Albicelestes" Lionel Scaloni dokonał aż pięciu zmian, a niedługo później wprowadził kilku innych rezerwowych. Wśród nich był Messi, dla którego tegoroczny mundial będzie już szóstym w karierze. Legenda futbolu wpisała się na listę strzelców zaledwie dwie minuty później, wykorzystując rzut karny. Było to jego 117. trafienie w 199 meczu w barwach narodowych.

ZOBACZ TAKŻE: Najwyższy piłkarz w historii mundialu. Rekord pobity

W samej końcówce sporo roszad w składzie dokonał również selekcjoner Islandczyków Arnar Gunnlaugsson, który wpuścił na murawę w sumie dziesięciu nowych zawodników - o jednego więcej niż Scaloni.

Ostatni cios zadali jednak Argentyńczycy. W 86. minucie uczynił to Thiago Almada. Tym samym trzykrotni czempioni globu cieszyli się z efektownej wygranej 3:0.

Ekipa z Ameryki Południowej mundial rozpocznie dopiero 17 czerwca meczem z Algierią. Kolejnymi przeciwnikami będą Austria oraz Jordania. Z kolei Islandia nie jest uczestnikiem tegorocznych mistrzostw, które ruszają już 11 czerwca meczem otwarcia Meksyk - RPA.

Argentyna - Islandia 3:0 (1:0)

Bramki: Barco 8., Messi 72k., Almada 86.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Skrót meczu w załączonym materiale wideo.

Polsat Sport