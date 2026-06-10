MŚ 2026: Składy. Kadry wszystkich reprezentacji na mistrzostwa świata
Ruszają mistrzostwa świata 2026. Sprawdź kadry reprezentacji na mundial w USA, Kanadzie i Meksyku. Jak wyglądają składy na MŚ 2026?
W tym roku mundial zostanie rozegrany w USA, Kanadzie i Meksyku. W rywalizacji nie weźmie udziału reprezentacja Polski, która przegrała w barażowym meczu ze Szwecją i nie wywalczyła awansu na tegoroczny mundial.
Terminarz MŚ 2026. Kiedy mecze mundialu?
Tytułu mistrzowskiego broni Argentyna. W finale poprzedniego mundialu Leo Messi i spółka pokonali Francję, a lewonożny napastnik został MVP całej imprezy.
Messi znalazł się w kadrze Argentyny również na MŚ 2026. Oprócz niego, dla Portugalii zagra Cristiano Ronaldo, a w barwach Chorwacji - Luka Modrić. W zespole Meksyku jest też legendarny bramkarz Guillermo Ochoa.
Składy MŚ 2026. Kadry wszystkich reprezentacji:
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