MŚ 2026: Składy. Kadry wszystkich reprezentacji na mistrzostwa świata

W tym roku mundial zostanie rozegrany w USA, Kanadzie i Meksyku. W rywalizacji nie weźmie udziału reprezentacja Polski, która przegrała w barażowym meczu ze Szwecją i nie wywalczyła awansu na tegoroczny mundial.

Terminarz MŚ 2026. Kiedy mecze mundialu?

Tytułu mistrzowskiego broni Argentyna. W finale poprzedniego mundialu Leo Messi i spółka pokonali Francję, a lewonożny napastnik został MVP całej imprezy.

Messi znalazł się w kadrze Argentyny również na MŚ 2026. Oprócz niego, dla Portugalii zagra Cristiano Ronaldo, a w barwach Chorwacji - Luka Modrić. W zespole Meksyku jest też legendarny bramkarz Guillermo Ochoa.

Składy MŚ 2026. Kadry wszystkich reprezentacji:

Wszystkie kadry na MŚ 2026. Zobacz składy reprezentacji na mundial Zobacz galerię

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