Natalia Bukowiecka trzecia w Diamentowej Lidze!

Natalia Bukowiecka wróciła do rywalizacji w biegu na 400 metrów podczas Diamentowej Ligi w Oslo po tym, jak opuściła wcześniejsze zmagania w Rzymie. Polce doskwierały wtedy problemy zdrowotne, jednak nie okazały się tak poważne.

ZOBACZ TAKŻE: Najlepszy wynik w tym roku w Europie! Swoboda w świetnej formie

W Oslo Bukowiecka pokazała się ze świetnej strony w końcówce biegu. Finiszowała mocno i ostatecznie przecięła linię mety jako trzecia z czasem 50,34

Najlepsza okazała się Norweżka Henriette Jaeger, która osiągnęła wynik 49,52. Drugie miejsce zajęła Czeszka Lurdes Glorią Manuel (50,13).

Cały bieg na 400 metrów podczas Diamentowej Ligi w Oslo z udziałem Natalii Bukowieckiej w załączonym materiale wideo:

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

jc, Polsat Sport