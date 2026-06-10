Natalia Bukowiecka trzecia w Diamentowej Lidze!

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Natalia Bukowiecka czasem 50,34 zajęła trzecie miejsce w biegu na 400 metrów podczas mityngu Diamentowej Ligi w Oslo. Najlepsza okazała się Norweżka Henriette Jaeger.

Lekkoatletka z napisem "POLSKA" i "BUKOWIECKA" na stroju sportowym.
fot. PAP
Natalia Bukowiecka

Natalia Bukowiecka wróciła do rywalizacji w biegu na 400 metrów podczas Diamentowej Ligi w Oslo po tym, jak opuściła wcześniejsze zmagania w Rzymie. Polce doskwierały wtedy problemy zdrowotne, jednak nie okazały się tak poważne.

 

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W Oslo Bukowiecka pokazała się ze świetnej strony w końcówce biegu. Finiszowała mocno i ostatecznie przecięła linię mety jako trzecia z czasem 50,34

 

Najlepsza okazała się Norweżka Henriette Jaeger, która osiągnęła wynik 49,52. Drugie miejsce zajęła Czeszka Lurdes Glorią Manuel (50,13).

 

Cały bieg na 400 metrów podczas Diamentowej Ligi w Oslo z udziałem Natalii Bukowieckiej w załączonym materiale wideo:

 

jc, Polsat Sport
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