"Nie dałbym mu szóstki za ten mecz". Bednaruk ocenił debiut w reprezentacji Polski

- Takiego otwarcia w Lidze Narodów oczekiwaliśmy – przekonuje Jakub Bednaruk. - Wyniku 3:0 można się było spodziewać, patrząc na skład Kuby. Z tej drużyny normalnie zagrałby może jeden zawodnik, jakby Kuba wystawiła najmocniejszy zespół. Trener Kubańczyków ma problem, bo nie wszyscy chcą grać w tej drużynie. Oni nawet mogą spaść z Ligi Narodów. Pytanie, czy wróci Lopez i kiedy wróci Simon. Kubańczycy w tym składzie, jakim teraz zagrali z nami, to mogłaby być drużyna z pierwszej czwórki, ale w pierwszej lidze.

Trzy mecze w trzy dni. "Dobrze, że się nie zmęczyli"

Polska też jednak grała składem dalekim od optymalnego. Tyle że z własnego wyboru. Trener Nikola Grbić sprawdza różne opcje już pod kątem igrzysk w Los Angeles, ale i też na następne sezony. - Ważne, że ten drugi zespół zagrał, zrobił to dobrze i na dokładkę się nie zmęczył. To nie tylko wynikowo było wymarzone otwarcie turnieju – zauważa nasz ekspert.

Polacy muszą rozsądnie szafować siłami, bo grają trzy mecze w trzy dni, a każdy kolejny rywal jest mocniejszy od poprzedniego. - Dla naszych zawodników mecz z Kubą był rozgrzewką, lekkim treningiem w meczowej hali. Teraz jednak czeka nas Słowenia, która może być trudniejszym przeciwnikiem, a potem Japonia, która jest w mocnym składzie. W niedzielę kończymy ten pierwszy turniej meczem z Ukrainą. Nie wiem, co nas czeka, bo Ukraina jest bez Płotnickiego. Na początku relacje trenera Lozano i Płotnickiego były trudne, ale miał grać. Jednak znowu go nie ma – przyznaje Bednaruk.

Fantastyczny debiut Majchrzaka, ale bez szóstki

Wróćmy jednak do meczu z Kubą. Nasz rozmówca zastrzega, że nie wybiegałby daleko, jak idzie o ocenę gry poszczególnych zawodników, bo przy słabym przeciwniku trzeba tylko kontrolować spotkanie. Polacy robili to dobrze. - Był tylko jeden taki moment w drugim secie, gdzie zrobiło się 19:18 dla nas. Wtedy nasze serca mocniej zabiły, ale to był tylko jeden taki moment, a potem wszystko szybko wróciło do normy – ocenia Bednaruk.

Uwadze Bednaruka nie umknął fantastyczny debiut środkowego Jakuba Majchrzaka. Jego liczby i gra zrobiły na nim wrażenie. - Pięć bloków, ale nie tylko to. Naprawdę należą się gratulacje, miał dobre, bardzo dobre liczby. Żeby jednak było jasne, to nie dałbym mu szóstki za ten mecz. Jednak trzeba brać poprawkę na to, że po drugiej stronie była Kuba. Natomiast oczywiste jest dla mnie to, że Majchrzak dał Grbicowi do myślenia. I dobrze. Żeby tylko Grbić miał takie problemy.

Bednaruk mówi o jednej zmianie w składzie na Słowenię

Majchrzak zasłużył na wyróżnienie, ale po takim meczu trudno do kogokolwiek się przyczepić. - Każdy wyszedł, zagrał, rozgrzał się. Zobaczyliśmy w sumie aż siedmiu debiutantów. Muszę przyznać wprost, że do nikogo nie mam najmniejszych zastrzeżeń – mówi otwarcie Bednaruk.

Mecz z Kubą rozpoczęliśmy z: Firlejem na rozegraniu, Gomułką na ataku, Gierżotem i Śliwką na przyjęciu, Lemańskim z Majchrzakiem na środku i Graniecznym na libero. - Majchrzak grał cały mecze, a Lemański tylko chwilę, ale wystarczyło, by się rozgrzał. Bardziej będzie potrzebny ze Słowenią. Myślę, że wyjściowy skład na drugi mecz powinien być niemalże identyczny, z tylko jedną zmianą. Za Majchrzaka powinien wskoczyć Szymon Jakubiszak. To on powinien stworzyć z Lemańskim parę środowych. Też potrzebuje minut, też trzeba dać mu szansę – kwituje Bednaruk.