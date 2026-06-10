Nie żyje legendarny trener. Prezydent zabrał głos

"Nazwisko Vladasa Garastasa jest nierozerwalne nie tylko z największymi zwycięstwami litewskiej koszykówki, jest ono także symbolem siły naszego narodu" – czytamy w komunikacie urzędu prezydenta, który cytuje Nausedę.

Prezydent składając wyrazy współczucia podkreślił, że "Żalgiris Kowno był czymś więcej niż wspaniałą drużyną koszykarską”. "W czasach okupacji zwycięstwa Żalgirisu jednoczyły Litwinów, wzmacniały ich dumę narodową, pragnienie wolności i kształtowały świadomość narodową. Każde zwycięstwo jego zespołów nad klubem armii sowieckiej było moralnym zwycięstwem Litwy, wzmacniało wiarę narodu we własne siły i przybliżało polityczne zwycięstwo wolności" – zaznaczył prezydent.

Premier Inga Ruginiene oceniła, że Garastas był jednym z "ojców litewskiej koszykówki" i architektem największych zwycięstw, "które doprowadziły wielu zawodników na szczyt sportowy".

"Z jego nazwiskiem na zawsze będą kojarzone triumfy Żalgirisu w czasach, gdy miały one znaczenie wykraczające poza sport, a także powrót reprezentacji Litwy do światowej czołówki, symbolizowany przez ponowne wznoszenie narodowej flagi na podium najważniejszych imprez" – czytamy we wpisie Ruginiene.

Vladas Garastas urodził się 8 lutego 1932 roku w Linkowie w północnej części kraju. W 1959 roku ukończył Litewski Instytut Kultury Fizycznej. Pracował m.in. jako przewodniczący komitetu sportu w rejonie birżańskim, dyrektor szkoły sportowej dla dzieci i młodzieży w Birżach.

Jako szkoleniowiec Żalgirisu doprowadził drużynę do trzech tytułów mistrza ZSRR w latach 1985–1987.

W latach 1992–1997 był selekcjonerem reprezentacji Litwy. Pod jego wodzą litewska kadra zdobyła srebrny medal mistrzostw Europy w 1995 roku oraz dwa brązowe medale igrzysk olimpijskich – w Barcelonie (1992) i Atlancie (1996). W drużynach tych grali m.in. Arvydas Sabonis, Sarunas Marciulionis, Rimas Kurtinaitis, Arturas Karnisovas.

W latach 2003–2011 Garastas pełnił funkcję prezesa Litewskiej Federacji Koszykówki.

PAP