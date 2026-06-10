Nikola Grbić ma plan. "Staram się dostrzegać przyszłość"

Biało-Czerwoni świetnie zaczęli zmagania w tym sezonie Ligi Narodów. Polacy w środowy poranek pokonali reprezentantów Kuby w trzech setach.

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Po zakończeniu spotkania na temat występu swoich podopiecznych wypowiedział się Nikola Grbić.

- Dałem szansę większości graczy, którzy są tutaj z nami. Muszą zobaczyć, że treningi to jedno, granie towarzyskich meczów to drugie, a oficjalne spotkania, to jeszcze coś innego. To było dla nich ważne, by poczuli atmosferę takiego starcia. Graliśmy, nie ryzykując wynikiem. Teraz przed nami trudniejsi przeciwnicy i zobaczymy, jak moi zawodnicy zareagują i jak zagrają - powiedział selekcjoner.

Wśród powołanych przez Serba zawodników jest wielu młodych siatkarzy, którzy po raz pierwszy występują w drużynie narodowej.

- Staram się dostrzegać przyszłość. Taki zawodnik jak Bartosz Zych nie jest jeszcze gotowy, ma wiele do poprawy, ale widzę w nim talent, świetną technikę, jak z każdym treningiem staje się coraz lepszy i to, że umie słuchać. Jego gotowość jest tylko kwestią czasu. Im więcej będzie miał tego rodzaju okazji, przeżyje takich momentów, tym prędzej stanie się przydatny dla tej reprezentacji także w późniejszych fazach turnieju. Taka jest idea - stwierdził szkoleniowiec.

Grbić wypowiedział się również w sprawie Bartłomieja Lemańskiego, który po dłuższej przerwie wrócił do gry w narodowych barwach.

- Czasami jest też tak, jak w przypadku Bartłomieja Lemańskiego, który ma 30 lat i wrócił do kadry po dłuższej przerwie. Teraz widzę go inaczej - jest dojrzalszy, spokojniejszy i bardziej wyluzowany. Nie ma prostej odpowiedzi, ale wiadomo, że z czasem do gry wejdą zawodnicy, którzy są w drużynie od dawna i są trochę lepsi, ale to "trochę" robi ogromną różnicę, gdy trzeba wygrać. Robię to, co zawsze - podsumował.

Biało-Czerwoni swój kolejny mecz w Lidze Narodów rozegrają już w czwartek 11 czerwca, kiedy ich rywalami będą Słoweńcy. Transmisje meczów siatkarskiej Ligi Narodów w kanałach Polsat Sport oraz w streamingu Polsat Box Go, a wybrane spotkania także w stacjach Polsatu dostępnych w Naziemnej Telewizji Cyfrowej. Pełen plan transmisji pierwszego tygodnia można zobaczyć TUTAJ.

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AA, Polsat Sport