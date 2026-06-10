Norwid Częstochowa ogłosił transfer kolejnego siatkarza! "Młody, dynamiczny i głodny wyzwań"

Isaac Heslinga (rocznik 2002) mierzy 200 centymetrów wzrostu i jest przyjmującym. Z reprezentacją Kanady zagrał m.in. w finałach mistrzostw świata 2025, w których ekipa spod znaku Klonowego Liścia odpadła w 1/8 finału, po porażce 1:3 z Polską.

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W swej karierze grał w klubach Alberta Golden Bears (2020-25) oraz francuskim Tours Volley-Ball (2025-26). Transfer do Norwida będzie więc dla tego zawodnika szansą na debiut w PlusLidze.

– Wiem, że Polska kocha siatkówkę i bardzo cieszę się na grę przed polską publicznością. Chcę pomóc Norwidowi wspinać się na szczyt ligi i umacniać swoją pozycję w PlusLidze – powiedział Heslinga.

"Transfer Isaaca Heslingi to kolejny krok w budowie składu Norwida na nadchodzący sezon. Młody Kanadyjczyk wnosi do zespołu nie tylko imponujące warunki fizyczne i potencjał sportowy, ale także ambicję oraz chęć dalszego rozwoju na najwyższym poziomie" – przeczytaliśmy w komunikacie klubu.

Polsat Sport, ksnorwidczestochowa.pl