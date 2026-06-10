Nowy trener siatkarzy Czarnych Radom. To legenda PlusLigi

Michal Masny (rocznik 1979) w czasie swej siatkarskiej kariery był zawodnikiem takich klubów, jak: Płomień Sosnowiec (2007-08), ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (2008-10), Delecta Bydgoszcz (2010-13), Jastrzębski Węgiel (2013-16), Trefl Gdańsk (2016-17), Cuprum Lubin (2017-18), Aluron Virtu Warta Zawiercie (2018-20) oraz BKS Visła Bydgoszcz (2020-22). Słowacki rozgrywający w PlusLidze grał przez trzynaście sezonów i wystąpił w 389 meczach.

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W maju 2022 roku został pierwszym trenerem klubu BKS Visła Proline Bydgoszcz, ale w roli szkoleniowca pojawił się jeszcze na boisku w kilku ligowych meczach. Masny w latach 2023-25 był asystentem selekcjonera reprezentacji Słowacji.

Obecny rok przyniesie mu dwa nowe wyzwania trenerskie. Objął Słowacką kadrę jako pierwszy trener, a w przyszłym sezonie klubowym poprowadzi w pierwszej lidze drużynę ICT Pierrot Czarni Radom.

Jak zmieniał się Michal Masny (ZDJĘCIA) Zobacz galerię

– To postać doskonale znana w świecie siatkówki - trener z doświadczeniem, ale także zawodnik, grający na pozycji rozgrywającego - z bogatą historią zapisaną na polskich i europejskich parkietach. Obecnie pełni również funkcję trenera reprezentacji Słowacji, potwierdzając swoją pozycję i uznanie w międzynarodowym środowisku siatkarskim. Swoją wiedzę, doświadczenie i wizję gry wniesie do naszego klubu. Wierzymy, że pod jego dowództwem obierzemy właściwy kurs, a wspólny lot pozwoli nam sięgnąć po ambitne cele i dostarczy kibicom wielu sportowych emocji – napisał radomski klub w komunikacie.