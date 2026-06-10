O krok od sensacji w Lidze Narodów siatkarzy! Drużyna Vitala Heynena postraszyła faworytów

W premierowej partii Chińczycy wyraźnie przegrali 17:25. W dwóch kolejnych odsłonach zrewanżowali się jednak rywalom, wygrywając dwa razy po 25:20. W czwartym secie również mieli przewagę, jeszcze w końcówce prowadzili 23:22, ale trzy ostatnie akcje padły łupem reprezentacji Słowenii (23:25).

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Spotkanie rozstrzygnęło się więc w tie-breaku. Pierwsze akcje wygrali Słoweńcy (0:3), gospodarze szybko wyrównali (3:3), ale później znów przewagę uzyskała drużyna z Europy. Zaczęło się od asa Roka Bracko (6:8), a w ataku rozkręcił się Nik Mujanović. Właśnie Mujanović wywalczył piłkę meczową (9:14), a Rok Mozić zakończył mecz skutecznym atakiem (10:15).

Najwięcej punktów: Zihua Wen (23), Yuantai Yu (18), Bin Wang (18) – Chiny; Rok Mozić (25), Nik Mujanović (18), Toncek Stern (16) – Słowenia. Trener Fabio Soli umiejętnie rotował drużyną Słowenii. Gospodarze nie wykorzystali szansy na sprawienie sensacji i wygranie w czterech setach, a Vital Heynen był wyraźnie rozgoryczony tą sytuacją w pomeczowym wywiadzie.



Skrót meczu Chiny - Słowenia:

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Obie drużyny kolejne mecze rozegrają w czwartek 11 czerwca. Chińczycy zmierzą się z Ukrainą, a Słowenia zagra z Polską.

Chiny – Słowenia 2:3 (17:25, 25:20, 25:20, 23:25, 10:15)