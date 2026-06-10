Orlen Basket Liga: Legia Warszawa - Orlen Zastal Zielona Góra. Transmisja TV i stream online

Czołowy gracz Zielonogórzan nie był widoczny w pierwszej połowie spotkania na Bemowie. Do przerwy zdobył zaledwie trzy punkty i miał trzy zbiórki. Rozkręcił się w drugiej części gry, kiedy to pokazał swoją klasę i firmowe akcje - wsady, wjazdy pod kosz, trafił także rzut z dystansu. W całym spotkaniu był drugim strzelcem zespołu z 14 pkt i sześcioma zebranymi piłkami z tablic. Gdy przebywał na parkiecie, drużyna wygrała ten fragment różnicą 13 punktów.

- Wierzyliśmy w to zwycięstwo do samego końca. Mogę tak powiedzieć o sobie, jak i całej drużynie. Nie weszliśmy najlepiej w ten mecz, ale konsekwentnie, akcja po akcji, odbudowywaliśmy się, zmniejszaliśmy przewagę Legii. Udało się wygrać ostatnim rzutem. Chavaughn trafił w niesamowity sposób - analizował 20-letni reprezentant Polski.

ZOBACZ TAKŻE: Zacięty bój o brązowy medal ORLEN Basket Ligi! Wynik rozstrzygnął się w końcówce

Bohater ostatniej, zwycięskiej akcji, najlepszy strzelec Zastalu w sezonie i w poniedziałkowym meczu Amerykanin Lewis nie krył satysfakcji z wyniku, ale zwracał uwagę, że to tylko jedno zwycięstwo.

- To jest długi sezon. Jestem zadowolony, że moja drużyna może grać na takim etapie i pokazuje, na co ją stać. W tym meczu były wzloty i upadki po obu stronach. Wiedzieliśmy, że będziemy mieli swoje momenty i tak rzeczywiście się stało. My wykorzystaliśmy te najważniejsze - powiedział zdobywca 15 punktów, który w ostatnich 16 sekundach trafił dwa niezwykle ważne rzuty, w tym decydujący przy remisie 74:74 z dystansu na 1,8 s przed końcem czwartej kwarty, a miał także trzy asysty.

Trener zwycięskiego zespołu Arkadiusz Miłoszewski rozpoczął ocenę spotkania od stwierdzenia, że koszykówka jest grą błędów i kto popełnia ich mniej, ten wygrywa.

- Nie wiem, czy popełniliśmy ich mniej niż Legia, natomiast wygraliśmy. Pokazaliśmy charakter, fizyczną obronę. Dobrą pracę wykonaliśmy przeciwko Andrzejowi Plucie i takiej pracy należy się też spodziewać w kolejnych meczach. Był plan na to i myślę, że się udało. Nie wszystkich da się jednak zatrzymać - np. Javona Gravesa, który dzisiaj zagrał rewelacyjne zawody (Amerykanin zdobył 28 pkt - przyp. red.). Legia to nie tylko Pluta, to potęga. Dobrych zawodników jest dużo więcej. Ostatnie sekundy decydowały. Cieszymy się z wygranej. Zrobimy wszystko, żeby w drugim meczu też zwyciężyć - zaznaczył szkoleniowiec.

Andrzej Pluta, jeden z liderów drużyny ze stolicy, nie zaliczy tego spotkania do udanych - zdobył siedem punktów i miał trzy asysty, przegrywając rywalizację ze swoim vis-a-vis Andrzejem Mazurczakiem, który zanotował 11 pkt, sześć asyst i cztery przechwyty.

- Ciężki mecz, zespół z Zielonej Góry był bardzo agresywny. Wydaje mi się, że my troszeczkę nie odpowiedzieliśmy na ich poziom fizyczności. Dużo błędów z naszej strony, zabrakło skuteczności. Cóż, to był dopiero pierwszy mecz, będziemy gotowi na drugie starcie. Mamy nadzieję, że będziemy jechać na kolejne spotkania z bilansem 1-1 - powiedział rozgrywający reprezentacji Polski.

Trener broniącej tytułu Legii Heiko Rannula docenił klasę rywala.

- Gratulacje dla drużyny z Zielonej Góry, zagrała naprawdę dobry mecz. Przegraliśmy to spotkanie w "pomalowanym". Nie mogliśmy wykończyć naszych szans, także rzutów wolnych (18 celnych z 30 wykonywanych - PAP). Dodatkowo przegrywaliśmy w akcjach jeden na jednego. Szczególnie w drugiej połowie nie graliśmy jak drużyna. Powinniśmy grać bardziej zespołowo, nie tak samolubnie, szczególnie przeciwko tak dobremu rywalowi. Musimy być lepsi - podsumował estoński szkoleniowiec.

Krzysztof Sulima podkreślił determinację wszystkich kolegów z zielonogórskiej drużyny.

- Trener nie musiał nas specjalnie nastawiać do tego meczu. Sami się nakręcamy. Wiemy, że to jest finał, szansa na złoto, więc nie ma innej możliwości - wszyscy są zmotywowani. Ważne, że po przerwie nie popełnialiśmy tych błędów, które zdarzały nam się w pierwszej połowie. W drugiej poprawiliśmy obronę, zbiórkę na naszej tablicy. Myślę, że to było kluczem do zwycięstwa - ocenił środkowy Zastalu, który rozegrał jedno z lepszych spotkań w zespole z polskiej stolicy wina. Uzyskał cztery punkty oraz cztery zbiórki, ale mocno się napracował w obronie.

- Moje zadania w zespole są przede wszystkim defensywne. Cieszę się z tego, że odrobiliśmy dziewięciopunktową stratę z pierwszej połowy, w końcówce wyszliśmy na prowadzenie i wygraliśmy ten zacięty mecz - zaznaczył.

Zastal, który nie był pewien udziału w play-off po fazie zasadniczej, nie przestaje zaskakiwać i zadziwiać. W finałowej rywalizacji do czterech zwycięstw prowadzi 1-0.

Transmisja meczu Legia Warszawa - Orlen Zastal Zielona Góra w Polsacie Sport 2, Polsacie Sport Extra 4 i online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 19:45.

PAP