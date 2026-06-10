Orlen Basket Liga: Legia Warszawa - Zastal Zielona Góra. Relacja live i wynik na żywo

Rywalizacja toczy się do czterech wygranych meczów. Pierwsze spotkanie odbyło się 8 czerwca w Warszawie i skończyło się niespodziewanym zwycięstwem gości 77:74. Drugie starcie również zostało zaplanowane w stolicy.

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Zielonogórzanie dostali się do finału dopiero jako ósma drużyna po rundzie zasadniczej. Zastal musiał rywalizować najpierw w fazie play-in, a dopiero później w fazie play-off. Z kolei Legia zajęła pierwsze miejsce, więc przystąpiła do walki o mistrzostwo Polski jako faworyt.

Relacja live i wynik na żywo meczu Legia Warszawa - Zastal Zielona Góra na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport