Orlen Basket Liga: Legia Warszawa - Zastal Zielona Góra. Relacja live i wynik na żywo

Koszykówka

Legia Warszawa - Zastal Zielona Góra to mecz w ramach finału play-off Orlen Basket Ligi w sezonie 2025/2026. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Rywalizacja toczy się do czterech wygranych meczów. Pierwsze spotkanie odbyło się 8 czerwca w Warszawie i skończyło się niespodziewanym zwycięstwem gości 77:74. Drugie starcie również zostało zaplanowane w stolicy.

 

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Zielonogórzanie dostali się do finału dopiero jako ósma drużyna po rundzie zasadniczej. Zastal musiał rywalizować najpierw w fazie play-in, a dopiero później w fazie play-off. Z kolei Legia zajęła pierwsze miejsce, więc przystąpiła do walki o mistrzostwo Polski jako faworyt.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Legia Warszawa - Zastal Zielona Góra na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport
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KOSZYKÓWKALEGIA WARSZAWAORLEN BASKET LIGAZASTAL ZIELONA GÓRA

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