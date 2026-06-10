Polsat Mundial Cast od 12 czerwca zarówno w telewizji, jak i internecie

Piłkarski mundial 2026 jeszcze przed startem zapisał się w historii. To pierwszy taki turniej współorganizowany przez 3 kraje oraz z udziałem aż 48 reprezentacji. Dzięki zwiększeniu liczby uczestników, na mistrzostwach zagrają drużyny, jakie w przeszłości nie miały na to szans. Jednocześnie na boiskach zabraknie niektórych utytułowanych reprezentacji, które nie zdołały przebrnąć wymagających kwalifikacji. To zaledwie jeden z paradoksów kanadyjsko-amerykańsko-meksykańskiej imprezy. Tyle samo, co o debiutantach i wielkich nieobecnych, dyskutuje się o wyzwaniach logistycznych, ekonomicznych czy nawet geopolitycznych.

Wszystkie te tematy zostaną szeroko omówione w Polsat Mundial Cast. Ten unikalny program telewizyjno-internetowy będzie emitowany przez cały turniej w dni pomeczowe o godzinie 9:00, zarówno w Polsacie Sport 1, jak i na kanale Polsatu Sport w serwisie YouTube oraz na Polsatsport.pl.

Wyjątkowe grono prowadzących, gości i ekspertów Polsat Mundial Cast

Tak szerokie podejście do tematyki tegorocznego piłkarskiego mundialu, przekłada się na rozbudowane grono autorów Polsat Mundial Cast. Wśród jego prowadzących znaleźli się Przemysław Iwańczyk, Marcin Lepa, Bożydar Iwanow, Szymon Rojek oraz Tomasz Hajto. Dwaj ostatni z uwagi na znajomość piłki portugalskiej oraz niemieckiej, będą pojawiać się w programie także w charakterze ekspertów.

Nie zabraknie również Adama Targowskiego, Bartłomieja Rabija, Marcina Kality czy Marka Jóźwiaka, a więc znawców odpowiednio futbolu angielskiego, latynoamerykańskiego, czeskiego czy francuskiego. Wspomagać będą ich również cenieni komentatorzy, jak Sebastian Chabiniak, Roman Kosecki, Tomasz Kupisz, Piotr Czachowski, Maciej Żurawski czy Roman Kołtoń.

Tegoroczny piłkarski mundial odbywa się od 11 czerwca do 19 lipca w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Meksyku.

Informacja prasowa