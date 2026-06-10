Polska - Kuba. Skrót meczu reprezentacji siatkarzy w Lidze Narodów (WIDEO)

Siatkówka

Siatkarze reprezentacji Polski rozpoczęli rywalizację w Lidze Narodów. W pierwszym spotkaniu VNL 2026 zmierzyli się z Kubą. Zobacz skrót meczu Polska - Kuba.

Drużyna siatkarzy Polski w białych koszulkach z czerwonymi akcentami stoi w rzędzie na boisku sportowym. Widoczny napis POLAND na bandzie reklamowej.
fot. Polsat Sport
Polscy siatkarze pokonali w chińskim Linyi Kubę 3:0.

Polska pokonała Kubę 3:0. To spotkanie zainaugurowało rywalizację w Lidze Narodów 2026. W kolejnych meczach na turnieju w chińskim Linyi rywalami polskich siatkarzy będą Słowenia (czwartek, 11 czerwca), Japonia (piątek, 12 czerwca) oraz Ukraina (niedziela, 14 czerwca).

 

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Najwięcej punktów: Bartosz Gomułka (15), Jakub Majchrzak (12) – Polska; Alejandro Miguel Gonzalez (14) – Kuba. Polacy byli skuteczniejsi w ataku (50%-40%, punkty 37-33), lepiej punktowali zagrywką (6-3), blokiem (11-7) i popełnili mniej błędów własnych (14, przy 21 Kuby).

 

Skrót meczu siatkarskiego Polska - Kuba:

 

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Polska – Kuba 3:0 (25:16, 25:20, 25:21)

 

Polska: Jakub Majchrzak, Michał Gierżot, Jan Firlej, Bartosz Gomułka, Aleksander Śliwka, Bartłomiej Lemański – Maksymilian Granieczny (libero) oraz Marcel Bakaj, Aliaksei Nasevich, Bartosz Zych, Adrian Markiewicz, Bartosz Firszt, Jakub Ciunajtis (libero). Trener: Nikola Grbić.
Kuba: Julio Alberto Gomez, Alexis Wilson, Julio Cesar Cardenas, Nivaldo Nadhir Dias, David Fiel, Alejandro Miguel Gonzalez – Yonder Garcia (libero) oraz Daniel Martinez, Christian Thondike, Bryan Camino, Thiago Suarez, Victor Andreu. Trener: Jesus Angel Cruz Lopez.

 

Sędziowie: Denny Cespedes (Dominikana) – Andrea Puecher (Włochy).

 

WYNIKI MECZÓW I TABELA LIGI NARODÓW SIATKARZY 2026

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