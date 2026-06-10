Polska poznała rywali na MŚ! Trudne zadanie przed Biało-Czerwonymi

Polacy byli losowani dopiero z trzeciego koszyka. Do turnieju awansowali po dwustopniowych kwalifikacjach, eliminując w dwumeczach najpierw Łotwę (33:24, 33:25), a następnie Austrię (26:25, 30:30).

Faworytem grupy F będzie Portugalia, czwarta drużyna mistrzostw świata 2025 roku. W meczu o brązowy medal Portugalczycy minimalnie przegrali w Oslo z Francją 34:35.

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Mistrzostwa świata zaplanowano w dniach 13-31 stycznia 2027 roku. Biało-Czerwoni będą rozgrywać swoje mecze w Magdeburgu. Do głównej rundy awansują po trzy najlepsze zespoły z każdej z ośmiu grup, natomiast drużyny z ostatnich miejsc w grupach będą walczyć o Puchar Prezydenta (o 25. miejsce).

Mecze głównej rundy będą rozgrywane w Kolonii i Hanowerze, natomiast faza pucharowa, począwszy od ćwierćfinałów - w Kolonii.

Tytułu będą bronić Duńczycy, triumfatorzy czterech ostatnich edycji MŚ.

W mistrzostwach świata Polacy wystąpią po raz 19. W dorobku mają cztery medale: srebrny z 2007 roku oraz trzy brązowe, zdobyte w 1982, 2009 i 2015.

Wyniki losowania grup MŚ piłkarzy ręcznych 2027:

grupa A: Niemcy, Serbia, Tunezja, Urugwaj

grupa B: Egipt, Włochy, Republika Zielonego Przylądka, Arabia Saudyjska

grupa C: Chorwacja, Hiszpania, Chile, Turcja

grupa D: Argentyna, Francja, Brazylia, Kuwejt

grupa E: Szwecja, Norwegia, Grecja, Katar

grupa F: Portugalia, Wyspy Owcze, Polska, Algieria

grupa G: Dania, Słowenia, USA, Angola

grupa H: Islandia, Macedonia Północna, Bahrajn, Japonia

PAP