Polska poznała rywali na MŚ! Trudne zadanie przed Biało-Czerwonymi
Polscy piłkarze ręczni zmierzą się z Portugalią, Wyspami Owczymi oraz Algierią w grupie F przyszłorocznych mistrzostw świata w Niemczech. Losowanie grup odbyło się w środę w Monachium.
Polacy byli losowani dopiero z trzeciego koszyka. Do turnieju awansowali po dwustopniowych kwalifikacjach, eliminując w dwumeczach najpierw Łotwę (33:24, 33:25), a następnie Austrię (26:25, 30:30).
Faworytem grupy F będzie Portugalia, czwarta drużyna mistrzostw świata 2025 roku. W meczu o brązowy medal Portugalczycy minimalnie przegrali w Oslo z Francją 34:35.
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Mistrzostwa świata zaplanowano w dniach 13-31 stycznia 2027 roku. Biało-Czerwoni będą rozgrywać swoje mecze w Magdeburgu. Do głównej rundy awansują po trzy najlepsze zespoły z każdej z ośmiu grup, natomiast drużyny z ostatnich miejsc w grupach będą walczyć o Puchar Prezydenta (o 25. miejsce).
Mecze głównej rundy będą rozgrywane w Kolonii i Hanowerze, natomiast faza pucharowa, począwszy od ćwierćfinałów - w Kolonii.
Tytułu będą bronić Duńczycy, triumfatorzy czterech ostatnich edycji MŚ.
W mistrzostwach świata Polacy wystąpią po raz 19. W dorobku mają cztery medale: srebrny z 2007 roku oraz trzy brązowe, zdobyte w 1982, 2009 i 2015.
Wyniki losowania grup MŚ piłkarzy ręcznych 2027:
grupa A: Niemcy, Serbia, Tunezja, Urugwaj
grupa B: Egipt, Włochy, Republika Zielonego Przylądka, Arabia Saudyjska
grupa C: Chorwacja, Hiszpania, Chile, Turcja
grupa D: Argentyna, Francja, Brazylia, Kuwejt
grupa E: Szwecja, Norwegia, Grecja, Katar
grupa F: Portugalia, Wyspy Owcze, Polska, Algieria
grupa G: Dania, Słowenia, USA, Angola
grupa H: Islandia, Macedonia Północna, Bahrajn, Japonia