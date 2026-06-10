Pierwsze mecze tegorocznej edycji Ligi Narodów siatkarzy są rozgrywane w dniach 10-14 czerwca. Osiemnaście reprezentacji podzielono na trzy grupy, które rywalizują w trzech lokalizacjach. W każdym z turniejów występuje po sześć zespołów, a każda z ekip w pierwszym tygodniu rozgrywa po cztery spotkania.

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Reprezentacja Polski swoje pierwsze spotkania w VNL 2026 rozgrywa na turnieju w Linyi w Chinach. Rywalami podopiecznych trenera Nikoli Grbicia są kolejno Kuba (10 czerwca), Słowenia (11 czerwca), Japonia (12 czerwca) oraz Ukraina (14 czerwca).

Jak Biało-Czerwoni poradzą sobie w starciu ze Słoweńcami?

Polska - Słowenia. Wynik meczu siatkarzy. Kto wygrał?

Wynik meczu siatkarzy Polska - Słowenia poznamy w czwartek 11 czerwca. O tym, kto wygrał mecz Polska - Słowenia w Lidze Narodów w siatkówkę, poinformujemy tuż po jego zakończeniu.

Polsat Sport