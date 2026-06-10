Potężny transfer Aluron CMC Warty Zawiercie! Pozyskali mistrza świata

Dla Rychlickiego będzie to drugi sezon w PlusLidze. W poprzednim reprezentował barwy ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Rozegrał w niej 29 meczów, w których zdobył aż 587 punktów. Został najlepiej punktującym siatkarzem ligi oraz był liderem rankingu atakujących.

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- Myślę, że Zawiercie pokazało się z bardzo silnej strony zarówno w PlusLidze, jak i na parkietach międzynarodowych. To był na pewno główny argument, dla którego zdecydowałem się na transfer oraz kontynuowanie mojej przygody z polską ligą w przyszłym sezonie - przekazał Rychlicki.

- Oczekuję ciężkiego sezonu, tym bardziej że Aluron CMC Warta Zawiercie będzie bronić tytułu mistrza Polski. Myślę, że wspólnie z drużyną oraz kibicami będziemy przeżywać wiele świetnych chwil oraz emocji - dodał.

Zachwycony transferem jest również prezes klubu Kryspin Baran.

- W PlusLidze odnalazł się doskonale i nie bez powodu został najlepiej punktującym zawodnikiem oraz liderem rankingu atakujących sezonu 2025/2026. Dodatkowo dysponował naprawdę dobrym blokiem oraz zagrywką. Na pewno będzie ważnym ogniwem naszego zespołu w nowym, równie wymagającym jak miniony, sezonie - powiedział.

- Tym bardziej, że posiada już bardzo duże doświadczenie w walce o najwyższe cele, które zdobywał nie tylko z poprzednimi klubami, ale także reprezentacją Włoch. Jestem pewien, że razem z Bartkiem Bołądziem będą jednym z silniejszych duetów na swojej pozycji nie tylko w samej lidze, ale także w międzynarodowych rozgrywkach - podsumował.

Rychlicki urodził się w Ettelbruck w Luksemburgu. Jest jednak synem wielokrotnego reprezentanta Polski oraz wicemistrza Europy z 1983 roku Jacka Rychlickiego - oraz Elżbiety Rychlickiej - siatkarki, która w sezonie 1982/1983 zdobyła z ŁKS-em Łódź mistrzostwo Polski.

29-latek rozpoczął karierę w luksemburskim VC Stroossen, w którym grał w latach 2011-2016. Potem trafił do belgijskiego Noliko Maaseik, z którym zdobył mistrzostwo, wicemistrzostwo oraz krajowy Superpuchar.

Następnie reprezentował barwy m.in. Cucine Lube Civitanova, Sir Safety Perugia, oraz Itasu Trentino. Siatkarz zdobył dwa mistrzostwa Włoch, trzy Puchary Włoch, Superpuchar Włoch, dwukrotnie triumfował w Klubowych Mistrzostwach Świata oraz w 2024 roku w Lidze Mistrzów.

W ubiegłym roku Rychlicki zadebiutował również w reprezentacji Włoch, z którą sięgnął po mistrzostwo świata.