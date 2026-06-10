Pululu zostanie jednak w Ekstraklasie. Przełomowe informacje

Piłka nożna

Afimico Pululu zostanie piłkarzem Widzewa Łódź - poinformował w środę portal lodzkisport.pl. Według dziennikarzy, do finalizacji transferu pozostał już tylko krok.

Afimico Pululu, piłkarz w żółto-czerwonej koszulce z numerem 10, salutuje na boisku.
fot. Cyfrasport
Afimico Pululu jest bliski transferu do Widzewa Łódź

"Afimico Pululu jest o krok od sensacyjnego transferu do Widzewa Łódź" - czytamy. Jak się okazuje, do finalizacji pozostały już tylko testy medyczne.

 

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Od jakiegoś czasu było pewne, że Pululu po zakończeniu sezonu odejdzie z Jagiellonii Białystok. Zainteresowane nim były Górnik Zabrze, Wieczysta Kraków oraz właśnie Widzew. 

 

Gdyby faktycznie udało się dopiąć ten transfer, zespół znacząco wzmocniłby się w ataku. 27-latek rozegrał w sumie dla Jagiellonii 134 mecze, w których strzelił 56 goli. W ostatnim sezonie ligowym zdobył 15 bramek.

 

Klub z Łodzi miał bardzo duże problemy z napastnikami. Jedynym, który nie zawiódł, był Sebastian Bergier. Ten zanotował 14 trafień. Z kolei rozczarował sprowadzony za dwa miliony euro Andi Zeqiri, który w 24 spotkaniach strzelił zaledwie jednego gola.

 

Widzew nie może zaliczyć zakończonego sezonu do udanych. Utrzymanie wywalczył sobie dopiero w ostatniej kolejce, a finalnie uplasował się na 14. miejscu z dorobkiem 42 punktów.

HP, Polsat Sport
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