Pululu zostanie jednak w Ekstraklasie. Przełomowe informacje

"Afimico Pululu jest o krok od sensacyjnego transferu do Widzewa Łódź" - czytamy. Jak się okazuje, do finalizacji pozostały już tylko testy medyczne.

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Od jakiegoś czasu było pewne, że Pululu po zakończeniu sezonu odejdzie z Jagiellonii Białystok. Zainteresowane nim były Górnik Zabrze, Wieczysta Kraków oraz właśnie Widzew.

Gdyby faktycznie udało się dopiąć ten transfer, zespół znacząco wzmocniłby się w ataku. 27-latek rozegrał w sumie dla Jagiellonii 134 mecze, w których strzelił 56 goli. W ostatnim sezonie ligowym zdobył 15 bramek.

Klub z Łodzi miał bardzo duże problemy z napastnikami. Jedynym, który nie zawiódł, był Sebastian Bergier. Ten zanotował 14 trafień. Z kolei rozczarował sprowadzony za dwa miliony euro Andi Zeqiri, który w 24 spotkaniach strzelił zaledwie jednego gola.

Widzew nie może zaliczyć zakończonego sezonu do udanych. Utrzymanie wywalczył sobie dopiero w ostatniej kolejce, a finalnie uplasował się na 14. miejscu z dorobkiem 42 punktów.

HP, Polsat Sport