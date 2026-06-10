Rekord życiowy młodej Polki! Wygrała swój bieg

Wynik Kuś to najlepszy w tym sezonie wynik w Europie wśród juniorek. Wcześniej jej najlepszym rezultatem było 51,89. Tak szybko pobiegła w 2024 roku, gdy wygrała mistrzostwa Europy do lat 18 w Bańskiej Bystrzycy. Do rekordu Polski juniorek Patrycji Wyciszkiewicz z 2013 roku zabrakło jej 0,08 sekundy. Już w niedzielę Kuś zaprezentuje się przed polską publicznością, gdyż wystartuje w Grand Prix Sopotu im. Janusza Sidły.

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Młoda biegaczka od dwóch lat jest powoływana do seniorskiej reprezentacji Polski na imprezy mistrzowskiej rangi. W sztafecie 4x400 m startowała podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu, a w 2025 roku w sztafecie mieszanej 4x400 m zdobyła srebrny medal halowych mistrzostw świata w Nankinie.

Kajetan Duszyński czasem 46,12 był drugi w biegu na 400 m w Marsylii. Wygrał Amerykanin Jenoah McKiver - 45,43. Bartosz Kitliński przebiegł 800 m w 1.48,30 i przegrał jedynie z Francuzem Jordanem Terrasse - 1.47,91.

PAP