Reprezentant Polski na celowniku gigantów! Będzie głośny transfer?

Potulski ma za sobą pół roku gry dla Mainz, ale już zdążył w tym okresie zwrócić na siebie uwagę uznanych klubów. Polak występował wcześniej w drużynach młodzieżowych tego niemieckiego klubu, do którego trafił z Legii Warszawa. W ekipie "Wojskowych" nie było mu jednak dane zadebiutować w pierwszej drużynie.

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Od stycznia tego roku wystąpił natomiast w 15 meczach Bundesligi, strzelając gola i zapisując asystę. Do tego należy dodać osiem spotkań w Lidze Konferencji, w której dotarł aż do półfinału. Środkowy obrońca zebrał bardzo pochlebne recenzje i w nagrodę został powołany przez Jana Urbana na majowo-czerwcowe zgrupowanie reprezentacji Polski. Zagrał zarówno przeciwko Ukrainie, jak i Nigerii. W tym drugim spotkaniu zanotował nawet trafienie.

Kto wie, czy lada moment Potulski nie zmieni pracodawcy. Sky Sports donosi bowiem, że nastolatkiem poważnie są zainteresowane Bayer Leverkusen oraz Newcastle United. Wcześniej mówiło się też o Borussii Dortmund. Polak ma ważny kontrakt z Mainz do czerwca 2028 roku, ale jego wykupienie nie byłoby żadnym problemem dla wspomnianych klubów. Według serwisu "Transfermarkt", młody piłkarz jest wart 18 mln euro.

Polsat Sport