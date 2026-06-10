Środkowy reprezentacji Polski czeka na decyzję Grbicia. "Potrzebna mi jest gra"

Polska, mimo że nie zagrała w optymalnym składzie, nie dała większych szans Kubańczykom i udanie zainaugurowała zmagania VNL.

- Pierwszy turniej Ligi Narodów i wchodzimy "z buta". Gramy super mecz i wygrywamy 3:0 z reprezentacją, która rok temu była w turnieju finałowym. I z tego musimy się cieszyć - powiedział Nowak w rozmowie z Bożeną Pieczko dla Polsatu Sport.

Nowak nie znalazł się w gronie powołanych na turniej w Chinach, ale jest w szerokiej kadrze na ten sezon, więc niewykluczone, że pojawi się w kolejnych meczach. Rywalizacja jest jednak zacięta, zwłaszcza wśród środkowych.

- Wiemy, jak bogatą reprezentację mamy na wielu pozycjach. Tak samo jest na środku. To jest powód do dumy i z tego trzeba się cieszyć. Trener nie da nikomu miejsca za darmo w drużynie. Każdy musi walczyć, czy to jest osoba, która jest dłużej w tej kadrze, czy to jest osoba, która jest pierwszy raz na zgrupowaniu. Dobrze wiemy, jaka jest sytuacja na środku. Trzeba trenować i walczyć. To jest najważniejsze - rzekł.

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Warto podkreślić, że gospodarzem kolejnego turnieju Ligi Narodów będzie Polska. Zmagania zostaną rozegrane w dniach 24-28 czerwca w Gliwicach.

- Czekamy aż trener wróci z Chin i powie o składzie. Wiemy, że grafik jest bardzo napięty i turnieje są blisko siebie. Trener po powrocie powie, kto jedzie na następny turniej. Liczę, że znajdę się w składzie i będę mógł się pokazać z jak najlepszej strony. Nie ukrywam, że tęsknie za boiskiem, potrzebna mi jest gra, bo to jest moja praca, którą kocham i chciałbym ją wykonywać - przyznał środkowy naszej kadry.

Polacy w Chinach zagrają jeszcze ze Słowenią, Japonią i Ukrainą, natomiast w kolejnym turnieju rywalami będą Belgowie, Turcy, Niemcy i Argentyńczycy. Do rozegrania zostanie jeszcze trzeci turniej fazy interkontynentalnej w dniach 15 - 19 lipca w USA, gdzie Biało-Czerwoni zmierzą się z Bułgarią, Brazylią, Francją i USA. Następnie siedem najlepszych drużyn plus gospodarz Chiny wystąpią w turnieju finałowym od 29 lipca do 2 sierpnia.

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Rozmowa z Jakubem Nowakiem w załączonym materiale wideo.

Polsat Sport