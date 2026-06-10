Szkocja na MŚ 2026. Skład, kadra, mecze, terminarz, wyniki

Szkocja MŚ 2026

Szkocja znalazła się wśród 48 drużyn grających na mistrzostwach świata 2026.

Grupa Szkocji MŚ 2026

Reprezentacja tego kraju trafiła do grupy C - z Brazylią, Maroko i Haiti.

Skład Szkocji MŚ 2026

Skład Szkocji to z pewnością to, co ciekawi wielu kibiców i ekspertów. Mundial MŚ 2026 to okazja dla wielu piłkarzy, żeby pokazać światu swoje umiejętności.

Kadra Szkocji MŚ 2026

Kadra Szkocji na MŚ 2026. Zobacz skład na mundial Zobacz galerię

Mecze Szkocji MŚ 2026

Mecze Szkocji na MŚ 2026 cieszą się wielkim zainteresowaniem. Każdy z obserwatorów ciekawy jest, jak kadra tej reprezentacji radzi sobie podczas mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku.

Terminarz Szkocji MŚ 2026

14 czerwca:

Grupa C: Haiti - Szkocja (3.00, Boston/Foxborough)

20 czerwca:

Grupa C: Szkocja - Maroko (0.00, Boston/Foxborough)

25 czerwca:

Grupa C: Szkocja - Brazylia (0.00, Miami/Miami Gardens)

Wyniki Szkocji MŚ 2026

Wyniki meczów Szkocji na MŚ 2026 można znaleźć pod TYM LINKIEM.

Polsat Sport