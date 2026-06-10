Szkocja na MŚ 2026. Skład, kadra, mecze, terminarz, wyniki
Szkocja na MŚ 2026. Sprawdź skład i kadrę Szkocji na mundial 2026. Kiedy grają mecze? Jak wygląda terminarz i wyniki meczów Szkocji na mistrzostwach świata 2026?
Szkocja MŚ 2026
Szkocja znalazła się wśród 48 drużyn grających na mistrzostwach świata 2026.
Grupa Szkocji MŚ 2026
Reprezentacja tego kraju trafiła do grupy C - z Brazylią, Maroko i Haiti.
Skład Szkocji MŚ 2026
Skład Szkocji to z pewnością to, co ciekawi wielu kibiców i ekspertów. Mundial MŚ 2026 to okazja dla wielu piłkarzy, żeby pokazać światu swoje umiejętności.
Kadra Szkocji MŚ 2026
Mecze Szkocji MŚ 2026
Mecze Szkocji na MŚ 2026 cieszą się wielkim zainteresowaniem. Każdy z obserwatorów ciekawy jest, jak kadra tej reprezentacji radzi sobie podczas mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku.
Terminarz Szkocji MŚ 2026
14 czerwca:
Grupa C: Haiti - Szkocja (3.00, Boston/Foxborough)
20 czerwca:
Grupa C: Szkocja - Maroko (0.00, Boston/Foxborough)
25 czerwca:
Grupa C: Szkocja - Brazylia (0.00, Miami/Miami Gardens)
Wyniki Szkocji MŚ 2026
Wyniki meczów Szkocji na MŚ 2026 można znaleźć pod TYM LINKIEM.Przejdź na Polsatsport.pl