Szok na dzień przed startem MŚ! Reprezentacja wycofała się z turnieju
Reprezentacja Ugandy nie zadebiutuje w rozpoczynających się jutro Drużynowych Mistrzostwach Świata w darcie (World Cup of Darts) z powodu problemów wizowych. Organizatorzy musieli w trybie awaryjnym dokonać zmian w drabince turniejowej i ostatecznie zespół z Afryki zastąpi drużyna Gibraltaru.
Juma Said oraz Patrick Ocheng mieli po raz pierwszy w historii reprezentować swój kraj w Drużynowych Mistrzostwach Świata. Awans zapewnili sobie dzięki zwycięstwu w afrykańskich kwalifikacjach, gdzie w finale pokonali Malawi, kończąc zmagania ze średnią 67,51.
Jak poinformowała organizacja PDC (Professional Darts Corporation), zawodnicy nie otrzymali pozwolenia na wjazd na terytorium Niemiec, a złożona apelacja została ostatecznie odrzucona.
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W tej sytuacji władze PDC awaryjnie zaprosiły do gry reprezentację Gibraltaru. Craig Galliano oraz Justin Hewitt połączą siły w mistrzostwach świata już po raz szósty. Duet ten został oficjalnie przydzielony do grupy D, zajmując puste miejsce na liście startowej.
Tegoroczny turniej World Cup of Darts rozpocznie się już w czwartek, 11 czerwca, w niemieckiej hali Eissporthalle i potrwa do niedzieli. W walce o tytuł mistrzowski weźmie udział łącznie 40 reprezentacji. Wśród nich znajdzie się również Polska, reprezentowana przez Krzysztofa Ratajskiego oraz Sebastiana Białeckiego, którzy w fazie grupowej zmierzą się z Portugalią i Szwajcarią.Przejdź na Polsatsport.pl